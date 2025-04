PP muestra su "impotencia" tras denunciar vecinos de Carvajal, en Las Palmas de Gran Canaria, problemas de inseguridad

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha mostrado su "pesar e impotencia" este lunes tras la denuncia pública de los vecinos de la calle Carvajal, que han denunciado "episodios de inseguridad e insalubridad" a las puertas de sus casas.

Delgado expuso que los vecinos se han organizado "hartos de que el gobierno municipal (PSOE, Podemos y NC) haga oídos sordos" a sus denuncias, que son la "consecuencia lógica de años de delincuencia y tráfico de drogas" en el barrio de Arenales, "apenas a unos metros de donde ahora surge esta nueva denuncia".

Añadió, según ha informado el PP en nota de prensa, que "no atajar los problemas y no aplicar mano dura contra quienes rompen la convivencia y alteran la vida de la ciudad tiene estos resultados", ya que matizó que "la marginalidad si no se ataja, se extiende como una mancha de aceite".

Asimismo la líder del PP en la capital grancanaria ha mostrado su "perplejidad" por la respuesta que los vecinos han recibido de las autoridades municipales, ya que "evaden toda responsabilidad" sobre la cuestión y se lo "endosan" a Endesa por ser parte del problema la cubierta de una estación transformadora donde pernoctan personas.

En relación con ello, Delgado ha criticado que desde el gobierno municipal respondan "sacudiéndose los problemas sí son buenos o se los endosan a Endesa" o "dicen que se trata de una zona privada y que, por tanto, no tienen competencias".

"Todo lo que afecta a la vida de los vecinos y que se produce en la vía pública es competencia del ayuntamiento. Más aún cuando la realidad de estos residentes es que la incapacidad de los sucesivos gobiernos socialistas ha ido propiciando que el grave deterioro de barrio de Arenales ahora se deje notar en las proximidades. Pasear por calles como Matías Padrón, Ángel Guimerá, Pamochamoso o ahora Carvajal es imposible a determinadas horas del día", apuntilló Delgado-Taramona.

Los populares se van a reunir en los próximos días con los vecinos afectados, que han mostrado su "determinación" para usar "todas" las herramientas políticas, mediáticas y administrativas para, en la medida de sus posibilidades, "contribuir a detener el deterioro del centro" de la capital.

Delgado apuntó que "es paradójico que a menos de 100 metros de Presidencia de Gobierno, en la calle Molino de Viento, en el tramo anterior a Carvajal, haya venta permanente de drogas y personas dependientes de estas sustancias tirados en el suelo tras consumir".

"Los vecinos de Arenales no aguantan más y los de Luis Doreste Silva, Carvajal y trasera de la Avenida Marítima, tres cuartos de lo mismo. Y si no ponemos remedio, el listado de barrios limítrofes afectados por esta marginalidad no parará de crecer. Es urgente adoptar decisiones en colaboración con Delegación de Gobierno y ya nos han dicho los vecinos que el concejal de Distrito sabe de esto desde hace tiempo y no ha hecho nada", lamentó.

Esto, dijo, se produce en un gobierno "en descomposición", que "ha perdido el pulso de la ciudad y que es incapaz" de poner remedio a problemas con un impacto "tremendo" en la vida de la gente, por lo que pidió a Darias que los dos años que le quedan "los dedique a solucionar este tipo de cuestiones y dejarse de proyecto megalómanos que a quien único benefician es así misma".