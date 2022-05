El PP de Las Palmas de Gran Canaria califica de "sumamente grave" los vertidos en el emisario submarino del Teatro

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha calificado de "sumamente grave" los vertidos que se vienen produciendo, desde el año 2017, a través del emisario submarino del Teatro "de forma ilegal tras vencer" la autorización del Gobierno de Canarias "sin que ésta haya sido renovada".

En este sentido, el PP ha explicado que el Ayuntamiento "tiene desautorizado desde el 17 de julio de 2017" el vertido de las aguas residuales de la estación de bombeo del Teatro, así como de las aguas residuales de la estación depuradora de Barranco Seco por el emisario submarino del Teatro, "único emisario de la ciudad que contaba con la autorización ambiental necesaria para su funcionamiento hasta que el PSOE llegó al gobierno" municipal, según ha criticado el Partido Popular en nota de prensa.

Asegura que desde el año 2017 "se está cometiendo una infracción tipificada como 'grave' por la Ley de Costas sin" que el gobierno municipal haya conseguido una nueva autorización para esta infraestructura "esencial".

En relación con ello, el concejal del PP de Las Palmas de Gran Canaria Ángel Sabroso ha señalado que la política medioambiental del PSOE en la capital grancanaria es una "gran mentira en la que el colmo de la irresponsabilidad es haber dejado vencer la autorización ambiental del emisario submarino del teatro hace cinco años sin ser aún capaz de renovarla".

Sabroso ha apuntado que contar con las autorizaciones ambientales preceptivas para los vertidos "no solo es una cuestión formal, sino que es la garantía de estar sometidos a un plan de control y vigilancia que velan" por el cuidado del litoral y la contaminación de los mares.

Para Sabroso "ninguno de los pilares" de una agenda urbana sostenible "han sido abordado por el PSOE en estos siete años de gobierno" que lleva, dijo, "sustituyendo la gestión real por la propaganda inocua de pactos verdes locales que no existen, del que no hay ni un solo documento y no se ha hecho absolutamente nada del mismo".

Finalmente, ha indicado que debido a la situación actual el Gobierno de Canarias ha ordenado la "inmediata paralización" de los vertidos a través del emisario.