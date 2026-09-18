PP reclama más policías locales en las calles de Las Palmas de Gran Canaria ante el aumento de los delitos violentos

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha reclamado a la alcaldesa, Carolina Darias, que refuerce la presencia efectiva de la Policía Local en las calles ante el incremento de los delitos relacionados con la violencia y la seguridad ciudadana en la capital.

En un comunicado, la popular ha explicado que el Balance de Criminalidad correspondiente al segundo trimestre de 2026, publicado por el Ministerio del Interior, recoge los datos acumulados entre enero y junio, en los que la criminalidad convencional aumenta ligeramente, de 7.859 a 7.878 delitos.

"Los datos del propio ministro Marlaska desmontan cualquier intento de Darias de maquillar la realidad. La delincuencia convencional aumenta en la ciudad y crecen algunos de los delitos que más preocupan a los ciudadanos: las lesiones y riñas, los robos con violencia, los robos con fuerza y las agresiones sexuales con penetración. Mientras el gobierno municipal se refugia en estadísticas, la realidad de nuestras calles exige más policías, más prevención y una mayor capacidad de respuesta", afirmó.

En concreto, señaló que los delitos graves y menos graves de lesiones y las riñas aumentan un 14,6%; los robos con violencia o intimidación, un 7,3%; y los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, un 10,4%.

También aumentan las sustracciones de vehículos, un 7,9%, el tráfico de drogas, un 25,9%, y las agresiones sexuales con penetración, que pasan de 20 a 24 casos, un 20% más.

"Son delitos que afectan directamente a la integridad, la libertad y el patrimonio de las personas. Cuando aumentan los robos violentos, las agresiones o las riñas, un gobierno responsable no puede conformarse con buscar el porcentaje que mejor le venga para decir que todo va bien", señaló la portavoz popular.

Para Delgado, un ejemplo reciente se encuentra en Triana, donde, tras varios robos registrados en establecimientos de la zona comercial, sus representantes han reclamado una mayor presencia policial como medida preventiva y disuasoria.

"Triana es uno de los principales escaparates comerciales de nuestra ciudad y sus comerciantes no deberían tener que reclamar algo tan básico como ver policías en sus calles. La presencia policial previene, disuade y aporta seguridad a vecinos, trabajadores y visitantes", añadió.

Por su parte, la portavoz popular recordó que las demandas de mayor seguridad se han sucedido también en otros barrios. El pasado mes de marzo, la muerte de un comerciante de 70 años tras sufrir una agresión con arma blanca en Schamann provocó movilizaciones vecinales y nuevas peticiones de una mayor presencia policial en la zona.

Con todo, el PP ha considerado insuficientes las incorporaciones de nuevos agentes a la Policía Local, especialmente teniendo en cuenta que la plantilla continúa muy mermada y debe hacer frente a las necesidades de una ciudad de casi 400.000 habitantes.