El precio del alquiler en Canarias aumenta un 7,4% en noviembre, según Idealista

MADRID/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en Canarias ha crecido un 7,4% en noviembre en relación al mismo mes de hace un año, situándose el precio del metro cuadrado a 15,1 euros, según el último informe de precios de idealista.

En la comparación mensual, sin embargo, el precio del alquiler en el archipiélago ha descendido un 0,1%.

En el conjunto de España, el precio del alquiler ha experimentado una subida interanual del 9,9%, hasta alcanzar los 14,6 euros por metro cuadrado al cierre de noviembre, lo que supone un incremento del 0,3% en los tres últimos meses y un ascenso del 0,6% con respecto al último mes.

Las rentas han subido en todas las comunidades autónomas desde noviembre del año pasado, con Madrid a la cabeza de las subidas, con un aumento del 12,4%, seguida de Castilla-La Mancha (11,6%) y Andalucía (10,7%), mientras que los menores incrementos en el último año se dan en Extremadura (2,9%), Cantabria y Galicia (4% en ambas regiones).

La Comunidad de Madrid (21 euros por metro cuadrado), Baleares (19,1 euros) y Cataluña (18,7 euros), son las regiones con el precio más caro, seguidas de Canarias (15,1 euros por metro cuadrado) y Euskadi (14,8 euros). En el lado opuesto se encuentran Extremadura (7,2 euros) y Castilla-La Mancha (8,1 euros por metro cuadrado), las comunidades más económicas.

BARCELONA, LA CAPITAL MÁS CARA PARA ALQUILAR

Los precios han subido respecto a noviembre del año pasado en 51 capitales, con la única excepción de San Sebastián, donde las rentas han bajado un 0,2% durante el último año. El incremento más pronunciado se dio en Ceuta, donde las expectativas de los caseros subieron un 18,7%, seguido de las subidas de Segovia (16,3%), Santa Cruz de Tenerife (15,3%), Ciudad Real (14,6%) y Guadalajara (14,6%).

Por el contrario, Huesca (1%) es la capital con la subida menos pronunciada en el último año, seguida de Girona (1,1%), Pamplona (1,6%) y A Coruña (2,4%).

A excepción de San Sebastián, el comportamiento de las rentas en los principales mercados del país ha sido totalmente alcista, con un aumento del 11,3% en Madrid, del 8,7% en Alicante, el 7,3% en Palma y en Sevilla, el 6,4% en Valencia, el 3,5% en Bilbao, y el 3,4% tanto en Barcelona como en Málaga.

Barcelona se ha mantenido como la capital con los alquileres más caros, con un precio de 24 euros por metro cuadrado, seguida por Madrid (22,8 euros), Palma (18,2 euros), San Sebastián (17,8 euros), Valencia (15,6 euros), Málaga (15,5 euros) y Bilbao (15,2 euros).

Por el contrario, Zamora (7,6 euros), Ciudad Real y Lugo (7,8 euros por metro cuadrado en ambos casos) son las capitales con las rentas más económicas.