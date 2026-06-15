El precio del alquiler en Canarias sube un 8% interanual en mayo, hasta los 16,28 euros/m2 al mes

Cocina americana y ventana de un vivienda de alquiler asequible - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la vivienda en alquiler en Canarias ha registrado una subida interanual del 8% en mayo de 2026 y se ha situado en 16,28 euros por metro cuadrado al mes.

Según los datos del 'Índice Inmobiliario Fotocasa', este incremento consolida una tendencia positiva en el archipiélago que ya acumula 55 meses consecutivos de subidas, lo que equivale a más de cuatro años y medio de incrementos continuados en el mercado del alquiler de las islas.

En el contexto nacional, Canarias se ha posicionado como la quinta comunidad autónoma con el precio de alquiler más elevado, solo por detrás de Madrid (21,96 euros por metro cuadrado al mes), Cataluña (19,30 euros), Baleares (19,10 euros) y el País Vasco (17,55 euros).

Por provincias, Santa Cruz de Tenerife ha registrado un incremento interanual del 9% en mayo de 2026, con un precio medio de 16,17 euros por metro cuadrado al mes; y Las Palmas ha experimentado una subida del 7,3% interanual, alcanzando un precio medio de 16,42 euros por metro cuadrado al mes.

En el ámbito municipal, las nueve ciudades canarias han presentado incrementos en sus tasas interanuales. Telde (Gran Canaria) ha liderado las subidas con un aumento del 21,8%, seguida de Candelaria (Tenerife), con un 14,9%, y Puerto de la Cruz (Tenerife), con un 14,5%.

En cuanto a los precios absolutos, San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) se ha situado como el municipio más caro con 21,69 euros por metro cuadrado al mes, mientras que La Orotava (Tenerife) ha registrado el precio más económico de las islas, con 6,71 euros por metro cuadrado al mes.

Al respecto, la directora de Estudios y portavoz de 'Fotocasa', María Matos, ha explicado que las rentas en Canarias mantienen un crecimiento constante y, aunque se sitúan lejos de las subidas de doble dígito previas, la presión sobre la demanda sigue siendo intensa.

Matos ha apuntado que la escalada de precios ha perdido cierta intensidad debido a que la capacidad de pago de los inquilinos "está al límite", si bien ha precisado que esta desaceleración no implica una bajada de precios, como demuestra el repunte mensual del 2,3% registrado en mayo.