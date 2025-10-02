El precio de la vivienda usada acelera su crecimiento en el tercer trimestre con un 15,3% interanual

Archivo - Vista de un cartel de 'Se vende' en un portal de un edificio, a 8 de abril de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID/SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada ha registrado una subida del 13,4% en el archipiélago canario durante el último año, hasta dejar el precio del metro cuadrado en 3.084 euros, según el último índice de precios de idealista. Este dato supone una subida del 0,5% trimestral y un descenso del 0,2% con respecto a julio, cuando se alcanzó el precio más alto en Canarias desde que idealista tiene registros.

Así, las provincias canarias han tenido incrementos de doble dígito en sus precios: crecieron un 10,2% en el caso de Las Palmas, hasta los 2.800 euros/m 2 , y un 14,6% en Santa Cruz de Tenerife, hasta los 3.284 euros/m2, según ha precisado la corporación en una nota de prensa.

Con más concreción, la mayor subida registrada en la provincia de Las Palmas es la vivida por Haría donde los precios han aumentado un 50,6% en el último año. Le siguen los incrementos de Santa María de Guía de Gran Canaria (30,1%) y Tuineje (20,5%). Telde (2,3%) y La Oliva (3,2%) son, por su parte, los menores incrementos entre los municipios analizados. Los precios en Las Palmas de Gran Canaria han subido un 3,8% hasta los 2.463 euros/m 2.

San Bartolomé de Tirajana se ha reafirmado en este estudio como el mercado más exclusivo de Las Palmas: sus 4.710 euros/m 2 marcan el techo, mientras que el más barato de Las Palmas es Teror y sus 1.251 euros/m 2.

En los municipios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las mayores subidas se han producido en Santa Cruz de la Palma (33,3%) y Tacoronte (28,4%), mientras que el único descenso entre los municipios analizados por idealista se ha dado en Santa Úrsula (-9,7%).

Mientras, los precios en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife subieron un 18,8%, hasta alcanzar los 2.471 euros/m 2 . En paralelo con esta cuestión, el mercado más caro de la provincia es Adeje (4.466 euros/m 2 ), seguido de Arona (3.740 euros/m 2 ), mientras que Icod de los Vinos resultó el más económico (1.419 euros/m 2 ).

RESTO DE ESPAÑA

El precio de la vivienda usada en España registró, en general, una subida del 15,3% interanual durante el tercer trimestre del año, superior a la registrada en el segundo cuarto del año, cuando creció un 14%. Esta subida deja el metro cuadrado en 2.517 euros. Atendiendo a la variación trimestral, los precios se han incrementado un 3,2% en los últimos tres meses. Con este precio, España alcanza un nuevo máximo histórico.

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, asegura que con la actual demanda y el déficit acumulado de los últimos años "hacen falta cientos de miles de nuevas viviendas para poder salir de la emergencia habitacional en la que se encuentra el mercado de compraventa", destacando que la mayor parte de las ciudades españolas "se encuentran en sus mínimos históricos de oferta y la demanda".

Así, la situción ha llevado a que los precios suban "sin control" y que miles de familias "no consigan encontrar un hogar donde vivir", por lo que, según el portavoz, se necesita "urgentemente" un "plan realista con el que construir miles de viviendas donde son necesarias".

Todas las capitales españolas, a excepción de Girona, donde los precios se redujeron un 3,5%, han incrementado sus precios en los últimos 12 meses, una subida encabezada por Teruel, tras encarecerse un 20,9% en el último año, seguida por Guadalajara con un 20%. Les siguen Madrid (19,4%), Valencia (19,2%), Santa Cruz de Tenerife (18,8%) y Santander (17,8%), mientras que las menores subidas se han producido en Cádiz (2,5%), Badajoz (2,8%) y Huesca (3,3%).

San Sebastián es la capital española más cara (6.250 euros por metro cuadrado), seguida de Madrid (5.677 euros), Palma (5.036 euros), Barcelona (4.989 euros) y Bilbao (3.709 euros), y, en la parte opuesta de la tabla se encuentra Zamora, la capital más económica, con un precio de 1.270 euros por metro cuadrado.

En 9 de las 52 capitales de provincia analizadas se registran precios máximos en este mes de septiembre, entre las que encuentran ciudades como Palma, Bilbao Málaga o Valencia.

Durante los últimos 12 meses, los precios se han incrementado en todas las CCAA, entre las que destaca Madrid, donde las expectativas de los propietarios se han incrementado un 21,7%, así como Andalucía (19,8%), Murcia (18,6%), Cantabria (18,5%), Comunitat Valencina (16,9%), Asturias (13,6%), Canarias (13,4%), Baleares (11,6%) y Euskadi (10,3%), mientras que la menor subida la registra Extremadura, con un 1,7% interanual, seguida por Navarra (3%), Aragón (3,7%), Galicia (4,3%) y La Rioja (4,4%).

Baleares sigue posicionada como la autonomía más cara, con 5.090 euros por metro cuadrado, el precio más alto desde que idealista tiene registros. Le siguen Madrid (4.343 euros), Euskadi (3.299 euros) y Canarias (3.084 euros), mientras que Castilla-La Mancha (987 euros) es la Comunidad más económica, seguida de Extremadura (989 euros) y Castilla y León (1.248 euros).

Al igual que sucede con las capitales, casi todas las provincias han subido de precio en los últimos 12 meses, con 5 excepciones: Ourense (-4,3%), Teruel (-2,9%), Jaén (-1,8%), Cuenca y Ciudad Real (ambas con una caída del 0,3%). El mayor ascenso se ha dado en Valencia, con un 22,1%, seguida de Madrid (21,7%), Murcia (18,6%), Cantabria (18,5%), Málaga (17,2%) y Barcelona (9,2%).

El ranking de las provincias más caras está también encabezado por Baleares, con 5.090 euros por metro cuadrado, seguido por Madrid (4.343 euros), Guipúzcoa (4.033 euros), Málaga (3.982 euros), Santa Cruz de Tenerife (3.284 euros), Vizcaya (3.152 euros) y Barcelona (2.994 euros), mientras que Ciudad Real es la provincia más económica (743 euros), seguida por Jaén (823 euros) y Cuenca (842 euros).