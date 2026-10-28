Los Premios SER Canario se suman al luto por el accidente ferroviario y aplazan su gala de este jueves al 4 de noviembre

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Premios SER Canario han suspendido la gala de entrega de galardones que iba a tener lugar este jueves, 29 de octubre, para sumarse al luto oficial por el accidente ferroviario de este miércoles en Toledo, aplazando la cita hasta el 4 de noviembre, miércoles.

"Ante la trágica noticia del accidente ferroviario ocurrido esta mañana, la dirección de SER Las Palmas ha tomado la decisión de aplazar la Gala de entrega de los Premios SER Canario. Desde la emisora nos sumamos al luto oficial aprobado por el Gobierno, trasladamos nuestro más profundo pesar a las familias de las víctimas y deseamos la pronta recuperación de todos los heridos", han explicado a través de un comunicado.

Así, han pedido "disculpas por los inconvenientes" de "este cambio de fuerza mayor" y emplazan a premiados, patrocinadores y amigos al próximo miércoles 4 de noviembre, a las 19.30 horas, en el mismo Teatro Pérez Galdós. "Agradecemos de corazón su comprensión, sensibilidad y apoyo en estas horas tan difíciles", concluyen.