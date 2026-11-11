Preparado un dispositivo preventivo de evacuación en Tazacorte (La Palma) ante la crecida de un barranco

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Palma ha preparado este miércoles un dispositivo preventivo para evacuar a vecinos del Puerto de Tazacorte en caso de que sea necesario por el posible desbordamiento del Barranco de las Angustias.

Según informan a Europa Press fuentes de la corporación insular, por el momento, no se han evacuado personas en la zona, si bien el caudal que está bajando por el barranco es "mucho" ante las intensas lluvias registradas, por lo que se actúa así preventivamente ante la posibilidad de que persistan en la tarde.

Con motivo de la borrasca 'Charles', las afecciones en la isla se han concentrado principalmente en la zona este durante el tramo comprendido entre la 01:00 y las 09:30 horas de este miércoles, movilizando además a efectivos de Bomberos, Policías Locales y Guardia Civil, según ha concretado el Cabildo en una nota.

El temporal ha dejado numerosas incidencias que están siendo atendidas de manera prioritaria para restablecer la normalidad. Desde caídas de árboles y palmeras, registrado afecciones a la circulación viaria en Santa Cruz de La Palma, así como en el municipio de Breña Alta, hasta desprendimientos y riesgos en carreteras, con los equipos de conservación vigilando y limpiando la caída de piedras en vías estratégicas como la LP-3, entre Botazo y el túnel, y en el acceso al establecimiento comercial de La Grama.

También se han registrado actuaciones por elementos inestables y fachadas, ya que el viento y la lluvia han generado situaciones de riesgo por ventanas y estructuras metálicas desprendidas o con peligro de caída en varios puntos de la capital, como la calle El Planto, la avenida del Puente, la avenida Marítima y la subida de La Encarnación.

Además, se han atendido avisos por cables sueltos en la calle El Planto, un poste telefónico que obstaculizaba la vía LP-401 en Mirca, incidencias en el suministro eléctrico en el municipio de El Paso y problemas de desbordamiento de alcantarillado en la subida de Miraflores. Asimismo, los servicios de emergencia intervinieron en la extinción de un incendio de un vehículo en Los Llanos de Aridane junto a otros turismos próximos.

Se recuerda a la ciudadanía la necesidad de extremar la precaución en los desplazamientos por carretera, evitar transitar por zonas arboladas o con elementos estructurales vulnerables mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas, y seguir en todo momento las indicaciones oficiales a través de los canales de emergencia.

El Cabildo mantiene cerradas las carreteras LP-4 Roque de los Muchachos; LP-109, de Las Mimbreras; LP-302, de La Cumbrecita, y LP-214, de Los Brecitos. Además, se ha cerrado la LP-3 La Cumbre, en el tramo comprendido entre el Parque Comercial La Grama y la conocida como rotonda de IFA.