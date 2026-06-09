Presentan en Tenerife el futuro centro de IA y supercomputación, orientado a ser "referencia" en el sur de Europa

La presidenta insular, Rosa Dávila, acompañada del consejero de Innovación, Juan José Martínez, acude a la presentación de la propuesta técnica para el desarrollo de un centro de Supercomputación en la isla - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo tinerfeño y Bechtle han presentado este martes la propuesta técnica de ala plataforma convergente que unificará en la isla supercomputación tradicional, inteligencia artificial acelerada y servicios cloud privado bajo un único marco de gobierno y que se convertirá en un espacio de "referencia" en el sur de Europa.

El sistema se articula sobre infraestructura Dell PowerEdge de última generación, con 12 nodos de cómputo CPU basados en procesadores AMD EPYC y 4 nodos GPU equipados con aceleradores NVIDIA H200, conectados mediante una red de hasta 400 GbE no bloqueante, según detalla el Cabildo en una nota.

El almacenamiento, basado en un filesystem paralelo Lustre con sistema de tiering automatizado, alcanza una capacidad bruta de más de 6,7 petabytes.

La presidenta insular, Rosa Dávila, ha destacado que este proyecto no solo sitúa "en la élite tecnológica, sino que permite construir un verdadero ecosistema de IA" desde Tenerife para toda Europa. "Hablamos de atraer inversión, generar hasta 500 empleos cualificados y ofrecer oportunidades a nuestro talento. Es una apuesta estratégica para que nuestra isla no solo consuma tecnología, sino que la lidere, la desarrolle y la exporte".

Bechtle propone la creación del Bechtle HPC & AI Hub - South Europe (B-HAIS) en Tenerife, que sería declarado el único hub de competencia HPC para el sur de Europa dentro del grupo durante toda la vigencia del contrato.

Esto implicaría concentrar en la isla la gestión de proyectos de supercomputación de clientes de España, Portugal, Italia, Grecia y otros países del entorno, con carga de trabajo desde el primer día a través del marketplace europeo Bechtle Clouds y sus más de 70.000 clientes corporativos.

Para el vicepresidente de la multinacional Bechtle, esto es el "primer gran paso" para desarrollar en España un proyecto de alto interés europeo.

"Estamos centrados en crecer en España y Tenerife es el único lugar con el espacio y potencial necesario para hacerlo, centrados también en las personas y no solo en los beneficios. Vamos a conseguir consolidar un hub teconologico sin precedentes en el sur de Europa", ha añadido.

El centro operaría desde dos sedes complementarias: una sede técnica de misión crítica en las instalaciones del CPD D-ALiX del ITER en Granadilla, y una sede corporativa y de innovación en el enclave Cuevas Blancas del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), donde Bechtle ha formalizado ya un acuerdo de ubicación.

ECOSISTEMA CANARIO

El catálogo de servicios del B-HAIS se estructura en torno a cuatro líneas estratégicas: inteligencia artificial y ciencia de datos (con entrenamiento soberano de modelos LLM bajo normativa europea), ingeniería avanzada (simulación CFD, FEM y gemelos digitales para industria y energía), media & entertainment (la Canary Render Farm para producción audiovisual y videojuegos), y ciencia aplicada (astrofísica, vulcanología y riesgos naturales, en colaboración con Light Bridges).

Por su parte, el consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez, ha subrayado que el nuevo Centro de Supercomputación del Atlántico supondrá "un salto sin precedentes en nuestras capacidades tecnológicas", permitiendo a Tenerife entrar en el Top 500 mundial y consolidarse como hub de innovación en inteligencia artificial y computación avanzada.

"Esta infraestructura será clave para impulsar sectores estratégicos, atraer proyectos internacionales y generar nuevas oportunidades económicas y de empleo en la isla", ha señalado.

CREACIÓN DE EMPLEO

Bechtle proyecta una plantilla que crecerá desde los 25 profesionales en el primer año hasta los 200 en el quinto, con un compromiso contractual vinculante del 20% de ese volumen máximo (40 empleos altamente cualificados garantizados al año). Al menos el 70% de los puestos serán cubiertos por personas oriundas o residentes en las Islas Canarias. Todos los contratos serán indefinidos.

Para garantizar la captación de talento local, la empresa ha formalizado un acuerdo con la consultora Michael Page y prevé implementar el Modelo Dual Alemán de la Universidad DHBW, con estancias formativas remuneradas para estudiantes canarios en laboratorios de IA en Alemania.

Bechtle asumirá una inyección de capital de aproximadamente 33 millones de euros a lo largo del contrato, estructurada en inversión en talento (divisiones core y nearshore), infraestructura física en el PCTT, dinamización del ecosistema local (fondo de aceleración de startups y futura Cátedra Bechtle-ITER de Supercomputación e IA) y tracción comercial internacional.

La empresa también asume y financia el déficit operativo de los tres primeros ejercicios, proyectando un beneficio positivo superior a 1,2 millones de euros en el cuarto año.

La plataforma operará bajo certificación ISO 27001, cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en categoría media-alta, y plena alineación con el RGPD y la futura EU AI Act.

Bechtle posiciona el B-HAIS como una alternativa europea soberana a los grandes hiperescaladores norteamericanos, con precios de cómputo de al menos un 25% por debajo de servicios equivalentes en AWS o Azure gracias a las sinergias energéticas y de infraestructura que aporta el entorno del ITER.