La presidenta de la APLP advierte de que los cambios globales obligan a "repensar" el diseño de los puertos

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), Beatriz Calzada - CEDIDO POR APLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), Beatriz Calzada, ha advertido de que los cambios globales obligan a "repensar" el diseño de los puertos.

"Los diferentes escenarios y las incertidumbres con las que trabajamos hoy en día nos obligan a repensar el diseño de las infraestructuras portuarias, las cuales están sometidas a la posibilidad de factores como el nivel del mar, la meteorología, la disponibilidad de agua, los patrones de oleaje, las necesidades energéticas, los tipos de buques, las mercancías o las cadenas logísticas cambien", ha dicho.

Durante su intervención en el X Congreso Nacional de la Asociación Técnica de Puertos y Costas (ATPYC) que se celebra en celebra en Las Palmas de Gran Canaria y que ha reunido a más de 300 profesionales del sector, ha incidido en que, por lo tanto, "hay que incorporar el cambio climático y la incertidumbre en el diseño en la propia concepción de las infraestructuras".

Calzada consideró que la energía es uno de los grandes factores que está transformando las infraestructuras portuarias, puesto que los puertos son ahora actores de la transición energética.

"La electrificación de los muelles, el suministro de energías alternativas, las renovables y las nuevas tecnologías ya está transformando profundamente nuestras instalaciones", apuntó.

RETOS, RESILIENCIA Y SOSTENIBILIDAD

Por otro lado, la APLP ha explicado en una nota de prensa que bajo el título 'Retos, resiliencia y sostenibilidad: el nuevo paradigma de las infraestructuras marítimas', los asociados analizarán durante el Congreso en diferentes ponencias y mesas de debate los profundos cambios a los que se enfrentan los puertos y las costas.

La temática del congreso abarca un espectro de cuestiones de actualidad para el sector, como la adaptación de las infraestructuras a nuevos retos, la gestión de activos y el análisis del ciclo de vida, la digitalización y el desarrollo de gemelos digitales, los nuevos modelos energéticos portuarios, la integración de la naturaleza en el diseño de las infraestructuras, así como el impulso de la economía azul en sectores clave como los cruceros, la pesca, la reparación naval o la náutica deportiva.