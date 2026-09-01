Presidenta de la Fecam critica el uso "partidista" de la FEMP con las concentraciones en apoyo a Ceuta

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari Brito (PSOE), ha criticado este martes el uso "partidista" que hace la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al convocar concentraciones en apoyo a Ceuta.

En una entrevista concedida de 'Radio Nacional de España' en Canarias ha mostrado su "solidaridad con el pueblo de Ceuta y con toda la situación que están atravesando" pero ha cuestionado que no se haya convocado a los órganos colegiados de la FEMP.

En esa línea ha admitido que los partidos "hagan lo que entiendan que deban hacer" pero entiende que quienes están al frente de las instituciones deben "respetar su estructura y no utilizarlas de una manera partidista".

Brito ha indicado que "cuando eso ocurre en las instituciones se deteriora la calidad democrática repercute de una manera negativa en la convivencia en general", subrayando que no hay "buenos o malos" en virtud de apoyar las concentraciones y que no se debe "utilizar las instituciones unilateralmente".

En este caso, ha apuntado, la presidenta de la FEMP --María José García Pelayo-- "no ha contado con todas las personas que forman las estructuras ni con todos los municipios", pues solo se ha limitado a remitir un correo electrónico instando a convocar las concentraciones.

La presidenta de los municipios canarios ha apuntado también que "lamentablemente no es la primera vez" que García Pelayo hace un uso partidista de la institución pues ya ha ocurrido con asuntos relacionados con la financiación u otras normativas.

"Los que formamos parte de las instituciones representamos a partidos políticos, pero sobre todo representamos a la gente, representamos a todas las personas, nos hayan votado o no. Y es la responsabilidad que tenemos a la hora de estar al frente de las mismas, el respetar a todas las personas que la conforman, a quienes representamos, y desde luego llegar a acuerdos y consensos", ha comentado.

Ha defendido el modelo adoptado por Canarias para buscar "soluciones consensuadas" ante la gestión migratoria en las islas y ante una "entrada masiva" de migrantes a Ceuta que "no tiene parangón", la solución "no es confrontar" sino "arrimar el gobierno y no promover acciones que enfrenten y confronten".

Brito, que no convoca la concentración en su municipio (Candelaria), ha reclamado "escuchar a todos y buscar consensos", más aún "en un momento geopolítico mundial, con coyuntura económica muy delicada, con equilibrios muy delicados, y esto no ayuda desde luego".