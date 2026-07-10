El presidente de Canarias muestra a Moreno su pesar por el incendio en Los Gallardos, en Almería

El incendio en Los Gallardos visto desde el Puerto de Garrucha, a 10 de julio de 2026, en Garrucha, Almería, Andalucía (España). El incendio forestal declarado este jueves, 9 de julio, en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallec
El incendio en Los Gallardos visto desde el Puerto de Garrucha, a 10 de julio de 2026, en Garrucha, Almería, Andalucía (España). El incendio forestal declarado este jueves, 9 de julio, en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallec - Europa Press
Europa Press Islas Canarias
Publicado: viernes, 10 julio 2026 13:14
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha indicado que ha trasladado a su homólogo en Andalucía, Juanma Moreno, su pesar por el incendio de Los Gallardos, en Almería, en el que han fallecido varias personas.

Clavijo ha señalado, en un tweet publicado en la red social 'X' y recogido por Europa Press, que ante la tragedia ocurrida "ninguna palabra puede aliviar el dolor que supone la pérdida de vidas humanas".

Si bien, dijo, desde Canarias envía todo el "cariño y solidaridad a las familias de las víctimas y personas afectadas, así como a todos aquellos que, a estas horas, luchan contra el fuego".

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