El presidente de Canarias rechaza "tajantemente" las prospecciones petrolíferas en aguas del archipiélago

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha rechazado este miércoles "tajantemente cualquier" prospección petrolífera en aguas del archipiélago, si bien ha matizado que los trabajos exploratorios que está realizando Marruecos son en aguas del país alauí.

"El Gobierno de Canarias rechaza tajantemente cualquier prospección petrolífera en aguas canarias. Estas prospecciones que hemos conocido o estos estudios que han sido autorizado por el Reino de Marruecos --en unos casos hace meses y en otros como esta británica hace años--, tengo que trasladar para la tranquilidad que se ha comprobado, incluso con el Gobierno de España, que son en aguas marroquíes, no son ni aguas saharauis ni aguas canarias", apostilló en declaraciones a los periodistas tras un acto público.

Por este motivo, matizó, se trata de "competencia del Gobierno de Marruecos" y aquí, dijo, hay que apelar a que "se cumpla la legalidad internacional y la absoluta seguridad medioambiental".

De todos modos, Torres ha indicado con respecto a las prospecciones de Marruecos que "es bueno que haya unas relaciones fluidas entre el Gobierno de España y Marruecos para tener toda la información y aclarar cualquier circunstancia que sea precisa".

CANARIAS EN LAS NEGOCIACIONES

Por otra parte, el presidente de Canarias ha considerado "bueno" el que países que son frontera, como es el caso de Marruecos y España --y especialmente Canarias--, tengan una relación "normalizada" porque eso ayuda a todos a tener "mayor seguridad" en las relaciones comerciales y en los convenios firmados entre los dos países como el del flujo migratorio, así como el hecho de que "no haya decisiones unilaterales" y "se solvente las situaciones en cualquier mesa de negociación".

En este sentido, ha defendido que "eso es lo que se ha arbitrado con presencia del Gobierno de Canarias", ya que ha afirmado que "Canarias va a estar presente en cualquier negociación que se haga entre Marruecos y España que tengan que ver con las aguas que confluyen Canarias con Marruecos".

Si bien ha señalado que lo que se debe hacer "es respetar la legalidad internacional", recordando en este sentido que Marruecos aprobó, "de manera unilateral, en su parlamento dos leyes que no tenían ningún tipo de recorrido".

Así ha manifestado que desde el Gobierno canario "no" se va a permitir que "se toque ni un solo milímetro", aludiendo a la justicia internacional y europea que expone que "también las aguas están sometidas a la jurisdicción de la legalidad internacional", por lo que Torres ha señalado que "no basta con que un país quiera tomar para sí aguas de ningún lugar porque tiene que hacer de manera consensuada, acuerdo entre las partes y dentro del marco de la legalidad internacional", por lo que ha admitido que "no" les preocupa.