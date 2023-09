El presidente de Canarias reclama a la UE y a España el "mismo tratamiento" en migración que Lampedusa

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado este lunes a la Unión Europea (UE) y al Gobierno de España el "mismo tratamiento" en materia migratoria que se le va a dar a Lampedusa, tras la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la isla del sur de Italia.

"A mí me gustaría que Canarias tuviese el mismo tratamiento de la Unión Europea y del Gobierno de España que va a tener Lampedusa", apostilló en declaraciones a los periodistas antes de participar en un foro organizado por La Provincia y patrocinado por Telefónica, Philip Morris Spain y la Universidad Europea de Canarias.

Todo ello después de asegurar que "no" ha obtenido respuesta a la carta que envió al presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, sobre migración, si bien expuso que en la última reunión que la consejera de Seguridad del Ejecutivo autonómico, Nieves Lady Barreto, tuvo con el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, se le trasladó que se convocará a Canarias a las "reuniones de coordinación en materia migratoria y eso es una buena noticia".

Sobre la apertura de nuevos espacios por parte del Gobierno central en el archipiélago para atender a migrantes, Clavijo ha asegurado que lo desconocían, "no" tenían "ninguna información", ya que por ahora lo que les había comunicado el ministro de Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, es que el centro de El Hierro o el de Las Canteras, por ejemplo, en Tenerife, "se iban a ampliar, se iban a hacer obras" para poder tener una acogida "más flexible" para, en "un momento determinado", poder ampliar el número de plazas.

Entiende, el presidente canario, que el Gobierno central ha adoptado la decisión de abrir nuevos puntos ante lo que se le ha trasladado desde el Ejecutivo autonómico de que en "estos meses que el mar está en calma pueden llegar" migrantes y que "para atenderlos de manera digna en primera línea de costa, pues tendrán que habilitar los espacios".

"Yo espero que hagan eso y espero también que vuelvan a conveniar con la Cruz Roja la atención médica para no sobrecargar ni tensionar los servicios sanitarios de Canarias, que de por sí ya están en un momento delicado", apuntilló.

En cuanto a los menores no acompañados que arriban a las costas del archipiélago, Clavijo ha indicado que deben "tener el tratamiento que se acordó en aquella conferencia de presidentes, y es que hay más comunidades autónomas en España que deben responsabilizarse de una parte de esos menores", ya que apuntilló que con "2.600 menores no puedes tener ningún proyecto de integración".

Al respecto, afirmó que las propias ONG "se ven imposibilitadas" porque el volumen "es tal" que lo único que pueden hacer "es atenderlos y darles de comer, y poco más", sin embargo subrayó que se trata de menores que "requieren una escolarización, tienen que aprender el idioma", además de tener que "darle unos conocimientos, tienen que adaptarse a lo que es un entorno distinto en el que ellos han vivido hasta ese momento y poder integrarlos para que tengan un futuro y una vida digna".

Esto, prosiguió, Canarias "no" lo puede hacer "en solitario, por ello reclama el compromiso del resto de comunidades autónomas y del Estado para elaborar una norma al respecto con la que se proteja al menor y garantizar que esté "atendido dignamente y tiene derecho a una vida".

Clavijo indicó que si lo que se establecen son puntos de atención a la llegada, que "no es un CATE", es algo que es "bueno" para atender "de manera digna" a los migrantes y que puedan permanecer allí hasta que se le hagan las pruebas para saber si son menores o no, así como hasta que se les identifique con el fin también de "no" tener que ver fotos "en los puertos o en los muelles a la intemperie, teniendo que dormir, sino que se puede establecer de manera digna con unas carpas y una atención".

Esto, agregó, era el convenio que se tenía con Cruz Roja y "funcionaba muy bien porque además le daba esos servicios de atención médica porque llegan exhaustos, llegan agarrotados, con calambres, deshidratados y esa primera atención lo ideal es que se puede dar en primera línea" en un espacio "digno".