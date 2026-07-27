El presidente de Canarias traslada ánimo y consuelo para los que luchan contra las llamas en España y los que lo sufren

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios de comunicación - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha trasladado este lunes ánimo y consuelo para todos aquellos que actualmente están luchando contra los incendios que afectan a varias comunidades autónomas en España, así como a los que lo están sufriendo.

En una rueda de prensa tras mantener una reunión con los ministros de Hacienda y Política Territorial, Arcadi España y Ángel Víctor Torres, respectivamente, Clavijo ha querido mandar un mensaje de apoyo desde Canarias para quienes están inmersos en la lucha contra las llamas estos días en varias zonas de España.

"Desde Canarias trasladar ese ánimo y ese consuelo a todos aquellos que en este momento están luchando contra el fuego, no solo a aquellos que lo están sufriendo en sus propiedades, sino también a todos los que se están jugando la vida en la extinción de estos incendios tan devastadores", apuntilló.