El presidente canario califica de "magnífica noticia" el fin del uso obligatorio de la mascarilla en interiores

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha calificado de "magnífica noticia" el que se elimine la obligatoriedad del uso de la mascarilla en interiores, tras aprobar este martes en Consejo de Ministros un Real Decreto con este fin.

Torres ha celebrado, en declaraciones a los medios de comunicación, el que las mascarillas dejen de ser obligatorias "de manera genérica" excepto en los centros sanitarios, sociosanitarios o en el transporte público --guagua, taxi, avión o tren--.

"Una magnífica noticia, un paso más hacia la normalidad el que las mascarillas, que nos han acompañado durante muchísimos meses y años, han dejado de ser obligatorias en todos los lugares", apuntilló para agregar que esto "no significa que no" se mantenga la higiene preceptiva o que "no" se atienda a las personas vulnerables.

"Y que se sepa que estamos conviviendo, que tenemos que convivir, que vamos a convivir con el Covid pero manteniendo también abierta la economía y caminando hacia esa añorada normalidad que hoy ha dado un paso importantísimo en nuestro país con la eliminación de la obligación de llevar mascarilla", concluyó.