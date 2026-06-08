La primera rotación del contingente IX de la Unidad de Defensa Antiaérea parte desde Gran Canaria para Letonia

Integrantes de la Unidad de Defensa Antiaérea parten desde Gando, en Gran Canaria, hacia Letonia - MANDO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera rotación del contingente IX de la Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA) ha partido este lunes, 8 de junio, desde la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria, hacia Letonia en el marco de la operación de la OTAN "Persistent Effort", diseñada para garantizar la defensa del espacio aéreo del país letón.

El personal ha sido despedido a pie de pista por el coronel jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea nº94 (RAAA 94), acompañado de otros oficiales y suboficiales de la unidad, según ha informado el Mando de Canarias en nota de prensa.

La UDAA está constituida mayoritariamente por efectivos del RAAA 94, unidad cuya base está ubicada en la isla de Gran Canaria, si bien el contingente integra además personal procedente de diversas unidades del Mando de Canarias.

Entre estas unidades se encuentran militares de la Comandancia General de Melilla (COMGEMEL), de la Brigada "Canarias" XVI (BRICAN XVI) y del Regimiento de Guerra Electrónica nº 32 (REW 32).

El contingente permanecerá desplegado durante un periodo de seis meses en la Base Aérea de Lielvarde, en territorio letón, y al mando de la UDAA estará el comandante Francisco Rubio Pérez, que tiene una "sólida experiencia" en misiones exteriores y lidera a un personal con una "dilatada trayectoria operativa".

Con este nuevo despliegue, el RAAA 94 sumará cinco misiones en la región báltica entre Letonia y Estonia.