Primero Canarias denuncia un "trato colonialista" de España hacia las islas con el crucero 'MV Hondius'

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Municipalistas Primero Canarias ha denunciado el "trato colonialista" que está teniendo el Gobierno de España hacia el archipiélago en el caso del crucero 'MV Hondius', donde se ha detectado un brote de hantavirus que ha causado el fallecimiento de varios pasajeros y la evacuación a hospitales de Sudáfrica, Países Bajos y Alemania de otras personas afectadas de gravedad.

En un comunicado, la organización política ha rechazado "con contundencia" la decisión del Estado de utilizar las islas como punto de atraque del barco, que ha "impuesto" esta medida "sin información ni consulta previa con las autoridades canarias, pretendiendo disponer unilateralmente de los recursos sanitarios de las islas, cuya gestión y competencia corresponde en exclusiva a la CCAA".

Para Primero Canarias, la decisión del Estado, además de "innecesaria, sorpresiva, arrogante e irresponsable", resulta "manifiestamente desleal" con el archipiélago y con su gente.

"Si no existe riesgo para la salud de las personas, ¿por qué no se traslada el barco al país bajo cuya bandera navega?, y si existiera riesgo, ¿por qué no evacuar a los pasajeros por vía aérea desde Cabo Verde, donde el barco se encuentra en la actualidad, hasta sus países de origen?, ¿Por qué elegir Canarias como destino?, ¿Por qué no un puerto continental?", cuestionó el partido.

Para la organización política, "pareciera que el hecho de ser islas quisiera ser utilizado como elemento de seguridad para el control de una hipotética crisis epidemiológica, lo que está generando una enorme inquietud en la población local".

En opinión de los municipalistas, no se está ante una emergencia humanitaria, pues se trata de un crucero de lujo que cuenta con el soporte y apoyo tanto de la compañía naviera como de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Estamos ante una posible crisis epidemiológica de la que no se está informando adecuadamente y en la que se pretende ahora involucrar a Canarias sin contar con la voluntad ni la opinión de los representantes políticos e institucionales del pueblo canario", matizó Primero Canarias.

Finalmente, ha hecho especial hincapié en que el Estado "jamás" se atrevería a imponer una decisión similar en otras comunidades, como Cataluña o el País Vasco, "lo que lleva inexorablemente a preguntarse por qué en Canarias sí".