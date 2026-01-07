Los primeros indicios del hallazgo de una pareja muerta en un domicilio de Gran Canaria apuntan a violencia de género

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los primeros indicios del hallazgo en la mañana de este martes, 6 de enero, de los cuerpos sin vida de un matrimonio en un domicilio de la Calle Bernardo de la Torre de Las Palmas de Gran Canaria apuntan a que podría tratarse de un caso de violencia de género.

En este sentido, el juzgado de guardia de la capital grancanaria se inhibirá a favor del juzgado de guardia de Violencia sobre la Mujer en la investigación de los hechos, que permanece bajo secreto de sumario, según ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Por su parte, la mujer compareció en junio del año 2024 ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 y manifestó que no quería presentar denuncia contra su marido porque no tenía miedo de él.

Además, el TSJC señaló que la misma aseguró que no había sido agredida y que no quería una orden de alejamiento ni que la reconociera el forense. Mientras, el varón se acogió a su derecho a no declarar.

Los hechos tuvieron lugar en la jornada de este martes cuando la Policía Nacional informó del hallazgo de dos personas sin vida en el interior de un domicilio y el inicio de una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.