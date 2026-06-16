La princesa Leonor visita Teror (Gran Canaria) por primera vez junto a sus compañeros de la Academia del Aire - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE TEROR

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La princesa Leonor ha visitado este martes, 16 de junio, el municipio de Teror (Gran Canaria) por primera vez junto a sus compañeros de la 78ª promoción de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA).

Así lo ha informado el Ayuntamiento en un comunicado en el que añade que la heredera al trono ha realizado esta visita de forma discreta, evitando cualquier representación oficial de la Casa Real y participando como una alférez más de la promoción, en el marco de su viaje de fin de estudios en Gran Canaria.

El grupo, compuesto por 72 alumnos y varios profesores bajo el mando del coronel Ajenjo, ha sido recibido por el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, quien ha estado acompañado por el primer teniente de alcalde, Sergio Nuez, el párroco de la Basílica de Teror, Jorge Martín de la Coba, y otros representantes municipales.

Durante la jornada, la princesa ha estado acompañada por 57 compañeros y catorce compañeras de la academia militar, con quienes ha recorrido la basílica, ha observado de cerca la imagen de la Virgen del Pino y ha realizado una visita guiada por el casco histórico de la localidad.

Tras un encuentro entre el comisionado de la AGA y los representantes del Ayuntamiento en la Casa Consistorial, donde se ha agradecido mutuamente la visita con la entrega de recuerdos, los alféreces se han fotografiado ante la Basílica del Pino.

Posteriormente, han realizado un recorrido guiado por el entorno del templo, organizado desde la Oficina de Información Turística de Teror.

Esta estancia forma parte de una tradición por la cual las distintas promociones de la academia militar visitan este municipio durante su viaje de fin de curso a Gran Canaria, que se desarrolla desde el pasado domingo, 14 de junio, hasta el viernes, 19 de junio.