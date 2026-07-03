La producción industrial sube un 3,4% en mayo en Canarias, 2,6 puntos más que la media nacional

Archivo - Imagen de archivo de una industria de Castilla y León - JCYL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha crecido un 3,4% interanual el pasado mes de mayo en Canarias, 2,6 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 0,8%.

Según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en las islas y encadena tres meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial aumenta en siete comunidades autónomas y se reduce en otras 10. Castilla - La Mancha (+12,2%), Andalucía (+6,6%) y Madrid (+5,3%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado opuesto se sitúan Extremadura, Navarra y Aragón con retrocesos de un 10,4%, 9,7% y un 6,4%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Canarias ha subido un 0,7%, frente a un incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 6% con un descenso del 0,8%en el caso de los duraderos y un 6,2% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 6,7%;, los bienes intermedios anotaron un 28,1% más y los de la energía, un 3,5% más.