Proexca se promociona en Uruguay y Argentina como 'hub' para la industria aeroespacial, marítima y audiovisual

El presidente de Proexca, Alfonso Cabello (c), en una reunió comercial en Uruguay - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, ha defendido la labor que realiza Proexca como puente de atracción de inversiones y de promoción exterior del tejido empresarial canario en sectores estratégicos como el tecnológico, aeroespacial, marino-marítimo o audiovisual en una misión enmarcada en la visita oficial del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a Uruguay.

La misión se ha llevado a cabo durante la semana pasada, con el objetivo de visibilizar el papel de Canarias como 'hub' de establecimiento de empresas que quieren trabajar en Europa y África.

En ese sentido, la compañía destaca en una nota la reunión con el director de Invertir del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina; Javier Enrique Binaghi y la directora de Promoción de Exportaciones de Servicios Basados en Conocimiento, Industrias Creativas, Turismo y Deportes, Carolina Bustos.

Ahí se identificaron distintas oportunidades de negocio para ambas partes que se traducen en una serie de acciones a corto plazo que incluyen, por ejemplo, webinars para participar en el programa Canarias LatamTech, con el que se ofrece la posibilidad a una decena de empresas de estos sectores interesados en implantarse en Canarias en conocer de primera mano las islas en una misión comercial que se llevará a cabo este año en el mes de septiembre.

También se abordó la posibilidad de organizar varias misiones inversas de sectores tech y audiovisual y el análisis de las oportunidades de presentarse a licitaciones conjuntas en países africanos.

Tras la recepción institucional, la delegación canaria llevó a cabo el encuentro con empresas en la Embajada de España en Buenos Aires, recibidos por el embajador de España en Buenos Aires, Joaquín María de Arístegui Laborde.

Bajo el título 'Canarias como entorno competitivo para tu expansión en España y Europa', moderada por la consejera de la OFECOME de Argentina, Maria Del Mar Serrano García.

El foro fue un éxito de participación, contando hasta 50 empresas de los cuatro sectores mencionados y también el sector biotech.

Alfonso Cabello realizó la exposición comercial sobre las ventajas de invertir en Canarias y posteriormente se llevó a cabo un diálogo con tres casos de éxito argentinos en Canarias: la empresa Diagnóstica, los Premios Quirino y Rojo Studio.

Durante el encuentro se contaron numerosas consultas de líneas de negocio a implantar en las islas con reuniones confirmadas para su desarrollo en las islas.

Además, se abordó el programa de Proexca, Canarias Latam Tech, con el que se ofrece la posibilidad a una decena de empresas de estos sectores interesados en implantarse en Canarias en conocer de primera mano las islas en una misión comercial que se llevará a cabo este año en el mes de septiembre.

Las empresas asistentes pudieron preguntar dudas y escuchar casos de éxito de implantaciones en el networking que se generó posteriormente.

FORO CON MÁS DE 70 PERSONAS

La expedición se completó en Uruguay, donde se llevó a cabo el foro 'Canarias-Uruguay del origen al futuro' y en el que participaron más de 70 personas entre empresas e instituciones.

Durante el foro, Alfonso Cabello realizó la presentación de Canarias como destino de inversiones con resolución de cuestiones a las empresas presentes.

Tras la exposición se llevó a cabo un provechoso encuentro con empresas con proyectos de sectores tecnológico, aeroespacial, marino-marítimo y audiovisual interesadas en abrir negocio en Canarias a corto plazo.

El Gobierno canario ha constatado el gran interés que despierta el desarrollo de líneas empresariales en el marco del nuevo acuerdo Mercosur-Europa.

Para Cabello, esta misión supone una "oportunidad" en el sentido tanto de la atracción de inversiones como de la promoción exterior del archipiélago.

"Canarias puede ser entendida como una plataforma desde la que desarrollar proyectos en mercados competitivos, seguir escalando hacia el mercado europeo y el africano. Hemos podido hablar en profundidad sobre sectores como el audiovisual o videojuegos, obra pública e ingeniería civil", ha señalado.