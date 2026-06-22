Prohibido hacer hogueras en zonas de riesgo de incendio forestal en Tenerife en la 'Noche de San Juan'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife mantiene la prohibición general de hacer hogueras en zonas de riesgo de incendio forestal que están contempladas y delimitadas en la plataforma 'Tenerife On' con motivo de la festividad de San Juan que se conmemora la noche de este martes.

Además, recuerda que el Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta de riesgo de incendio forestal por altas temperaturas.

De esta forma, desde la corporación insular se recomiendan una serie de medidas preventivas para garantizar la seguridad y evitar situaciones de emergencia.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, señala en una nota que "es importante tener siempre en cuenta el principio de precaución cuando se habla de hacer fuego y mucho más cuando se habla de las hogueras de San Juan, en cuya víspera se prende fuego a las hogueras".

Todo esto, apunta, "tiene sus limitaciones, especialmente en las zonas de riegos forestal, por ejemplo, y también hay un principio básico, hay que pedir los permisos correspondientes a los ayuntamientos afectados".

Pérez aclara además que "para poder autorizar una hoguera en zona forestal es necesario que la misma cuente con un plan de seguridad que garantice los medios adecuados, como norma general, está prohibida la realización en esas zonas y solo se autorizarán si cumplen estos requisitos".

Por su parte, el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, indica que "el Consorcio de Bomberos de Tenerife, los Bomberos Voluntarios y los bomberos forestales de las Brigadas Forestales (Brifor) desplegarán un operativo especial, como no podía ser de otra manera".

Por ello, señala, "vamos a prestar apoyos a los municipios, sus Policías Locales y agrupaciones y asociaciones de Protección Civil".

Así, Martín recalca que "los vecinos tienen que ser conscientes de que debe primar el sentido común y la seguridad, por lo que es esencial hacer caso a las recomendaciones que se hagan desde las administraciones públicas, ya sean los ayuntamientos o el Cabildo".

Iván Martín destaca que desde el Consorcio de Bomberos de Tenerife se pondrá en marcha un operativo especial con el despliegue de 65 profesionales, a los que hay sumar otros 50 bomberos voluntarios.

A ese contingente hay que sumarle 37 personas del Operativo Brifor que estarán operativos durante la noche del 23 de junio. También estarán a disposición de los ayuntamientos el personal de las Agrupaciones de Protección Civil y de las Asociaciones y entidades de voluntarios.

NOTIFICACIONES

El Cabildo recuerda que, fuera de la zona de riesgo de incendio forestal, es obligatorio notificar por escrito la celebración de la hoguera al Ayuntamiento correspondiente, con antelación e indicación de la ubicación específica y con el nombre de una persona responsable que solicita el permiso --debe ser mayor de edad--.

El objetivo de esta medida es la revisión de la zona por parte de personal cualificado del municipio y la elaboración de una instrucción sobre la adopción de medidas preventivas adecuadas.

Por otra parte, para cubrir posibles responsabilidades a terceros o desperfectos sobre bienes de dominio público o derivados de dicho acto, se recomienda que el solicitante contrate un seguro de Responsabilidad Civil.

Desde el Cabildo se recuerda que está prohibida la quema de todo tipo de residuos que no sean de origen vegetal y que puedan emitir gases contaminantes en su combustión.

Estos deberán ser conducidos hasta un punto limpio o depositados en los contenedores de basura habituales de la zona, según convenga (neumáticos, enseres domésticos muebles barnizados, materiales plásticos).

Asimismo, está prohibida la quema de envases que puedan contener en su interior productos inflamables y pudiesen ocasionar explosiones o deflagraciones.

Las recomendaciones básicas para la celebración de las hogueras implican limpiar la zona de alrededor de la hoguera dejando tres metros como mínimo quitando toda la vegetación y cualquier otro elemento que pueda arder; crear una zona perimetral que no puedan rebasar los espectadores a fin de no sufrir quemaduras por contacto o por radiación emitida por la hoguera; situar la hoguera de forma que el viento no pueda arrastrar chispas hacia zonas con vegetación inflamable cercana; no ubicar la hoguera cerca de vías públicas, ya que el humo puede ocasionar accidentes; no colocar hogueras a menos de 50 metros de edificaciones ni a menos de 20 metros de tendidos eléctricos, telefónicos, vehículos u otras instalaciones: no sobrepasar, con la pila de materiales a quemar, la altura de 1,50 metros; disponer de una manguera de agua, con presión suficiente para proyectar el líquido hasta la parte más alta de la hoguera y con la longitud suficiente para rodearla por completo; evitar encender las hogueras utilizando materiales inflamables, como gasolinas o similares, que pueden originar deflagraciones peligrosas y no arrojar sobre la hoguera, una vez encendida, productos inflamables tales como gasolina, disolventes o alcoholes, ni productos susceptibles de explosionar.

Una vez terminada la quema de la hoguera, destaca el Cabildo, debe procederse a su total extinción con agua, siendo la persona solicitante quien tiene la responsabilidad de este control.