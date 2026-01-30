Prosigue este viernes la búsqueda de la mujer desaparecida en la costa de Tacoronte, en la isla de Tenerife

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de emergencia mantienen este viernes el dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a la mujer que cayó al mar este miércoles en la costa de Tacoronte, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112) del Gobierno de Canarias.

El dispositivo de búsqueda se activó en la noche del miércoles.

Así, desde primera hora de este viernes, continúan las labores de rastreo por tierra, aire y mar, después de que el oleaje impediera ayer jueves, 29 de enero, la navegación en la zona.