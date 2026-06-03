El proyecto FARO crece a nueve municipios en Tenerife, con más de 44.000 participantes y 2.327 talleres sobre salud

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el consejero de Prevención para la Salud, Juan Acosta, en una jornada del proyecto FARO - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha consolidado el Proyecto FARO como una de las principales iniciativas de prevención y promoción de la salud desarrolladas en la isla con un total de 44.142 participantes a través de 2.327 talleres y 22 acciones comunitarias directas.

La presidenta, Rosa Dávila, destacó que "representa una apuesta decidida de esta corporación por las personas y por el bienestar de nuestra sociedad, una iniciativa nacida en Tenerife, diseñada para responder a las necesidades reales de la ciudadanía y que ya está demostrando resultados extraordinarios en la construcción de una isla más saludable, resiliente e informada".

En esa línea subrayó que "la prevención es una de las herramientas más eficaces para afrontar los grandes retos sociales, con 'FARO' se está actuando desde la base, acompañando a jóvenes, familias, profesorado y personas mayores con recursos, información y formación para mejorar su calidad de vida y fortalecer su capacidad de afrontar situaciones complejas".

La presidenta insular concluyó afirmando que van a seguir "fortaleciendo este proyecto, evaluando permanentemente sus resultados y adaptándolo a las nuevas realidades sociales para que continúe siendo una herramienta útil al servicio de las personas y del futuro de Tenerife".

Por su parte, el consejero delegado de Educación para la Prevención, Juan Acosta, señaló que "estos resultados son el reflejo directo del trabajo extraordinario de los equipos técnicos, así como de la confianza depositada por los centros educativos y los ayuntamientos de la isla, que han hecho posible que este proyecto llegue a miles de personas en todos los municipios".

El modelo metodológico del proyecto, desarrollado con el asesoramiento científico de la Universidad de La Laguna, sitúa a la persona participante en el centro de cada intervención, promoviendo su participación activa y el desarrollo de habilidades personales y sociales como factores de protección frente a los principales riesgos para la salud.

Durante el curso 2025/2026, el catálogo de actividades ha experimentado una importante ampliación, pasando de 10 a 21 temáticas dirigidas al alumnado, distribuidas en tres módulos progresivos.

Además, se han desarrollado itinerarios específicos para familias, profesorado y personas mayores, reforzando el alcance comunitario y transversal de la iniciativa.

La iniciativa estructura su trabajo en torno a tres grandes ejes: la promoción de la salud mental, la prevención de las adicciones y la educación afectivo-sexual.

Igualmente, el éxito de los municipios piloto --Santa Úrsula, Candelaria y San Miguel de Abona-- ha permitido que el proyecto se amplíe a seis municipios adicionales: Tegueste, Arafo, Fasnia, Garachico, Los Silos y Buenavista del Norte.

El objetivo primordial del Proyecto Faro es la prevención de trastornos de salud mental y adicciones, a la par que fomenta estilos de vida saludables y una educación afectivo-sexual integral, dirigido principalmente a la población escolar, las familias, el profesorado y los adultos mayores.

En esta fase inicial, el proyecto ha logrado una alta participación en los centros educativos, especialmente en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), así como una respuesta positiva de las familias y los colectivos de mayores.

El enfoque adoptado es comunitario y basado en la investigación-acción, lo que garantiza una implementación flexible y adaptada a las realidades locales, con el respaldo científico de la Universidad de La Laguna. Esta colaboración ha sido esencial para asegurar que el proyecto se mantenga a la vanguardia en cuanto a calidad y rigor en su ejecución.

AYUDAS DE 150.000 EUROS PARA PROYECTOS DE JÓVENES

El Consejo de Gobierno también ha aprobado las bases y la convocatoria de las subvenciones 'Tenerife Joven en Acción-Impulso a Iniciativas Juveniles de Empresas, Asociaciones y Agrupaciones 2026', una línea de ayudas dotada con 150.000 euros destinada a respaldar proyectos promovidos por jóvenes o dirigidos a la población juvenil de la isla.

La convocatoria tiene como objetivo fomentar la participación activa de la juventud, impulsar el liderazgo joven, apoyar iniciativas innovadoras y fortalecer la cohesión territorial mediante proyectos que contribuyan al desarrollo social, cultural, medioambiental, tecnológico y comunitario de Tenerife.

Dávila destacó que "la juventud debe ocupar un papel protagonista en la construcción del presente y del futuro de Tenerife".

Con esta convocatoria, dijo, "queremos facilitar que las buenas ideas de nuestros jóvenes encuentren respaldo institucional y recursos para convertirse en proyectos reales que generen oportunidades, participación y transformación social en todos los municipios de la isla".

Dávila señaló además que "esta iniciativa refuerza el compromiso del Cabildo con las políticas de juventud y con la creación de espacios donde los jóvenes puedan desarrollar su talento, liderar iniciativas y contribuir activamente al progreso de Tenerife".

Por su parte, el consejero de Juventud, Serafín Mesa, valoró la importancia de favorecer la implicación de la juventud en la vida pública y comunitaria de la isla.

"Invertir en la juventud es invertir en el futuro de Tenerife. Estas ayudas permitirán que asociaciones, empresas y agrupaciones juveniles desarrollen proyectos innovadores que respondan a las necesidades reales de nuestros jóvenes y contribuyan a generar nuevas oportunidades de participación y desarrollo personal y colectivo", indicó.

Mesa añadió que "el objetivo es llegar a todos los rincones de la isla, especialmente a aquellos municipios con menor población, favoreciendo la igualdad de oportunidades y el acceso de la juventud a iniciativas que mejoren su calidad de vida y fortalezcan el tejido social".

Las subvenciones se distribuirán en tres modalidades dirigidas a empresas privadas, entidades sin ánimo de lucro y agrupaciones juveniles informales, financiando proyectos relacionados con la participación juvenil, la innovación social, la cultura y creatividad joven, la sostenibilidad ambiental, el bienestar emocional y el emprendimiento juvenil.

La convocatoria contempla ayudas de hasta 8.000 euros para empresas, hasta 6.000 euros para entidades sin ánimo de lucro y hasta 4.000 euros para agrupaciones juveniles informales, con porcentajes de financiación que podrán alcanzar hasta el 95 por ciento del coste de los proyectos.