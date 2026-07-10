El proyecto MPA Canary Islands busca avanzar en la cooperación para potenciar áreas marinas protegidas en la Macaronesia

Participantes en las jornadas del proyecto MPA Canary Islands - MPA CANARY ISLANDS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto internacional 'MPA Canary Islands' ha celebrado este viernes una jornada de reflexión estratégica en Las Palmas de Gran Canaria con el fin de impulsar la cooperación entre administraciones públicas y la comunidad científica para fortalecer las áreas marinas protegidas en la Macaronesia europea.

El encuentro, desarrollado en la sede de la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP), ha reunido a representantes del Gobierno de España, cargos públicos de Azores, Madeira y Canarias, así como a expertos del sector para identificar oportunidades de conservación en el Océano Atlántico, según han informado desde MPA Canary Islands en nota de prensa.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha defendido que la conservación del mar "no puede realizarse de espaldas" al territorio, sino "escuchando" a la ciencia y a los profesionales que trabajan en él diariamente.

Quintero ha destacado que Canarias, Azores y Madeira comparten la condición de Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea (UE) y suman un espacio marítimo de casi dos millones de kilómetros cuadrados de Zona Económica Exclusiva, situando a la región en una posición "clave" para liderar la conservación del Atlántico.

El consejero también ha expuesto que la conservación marina en el archipiélago debe avanzar de la mano del desarrollo sostenible, la economía azul y el mantenimiento de la actividad pesquera.

En este sentido, ha reafirmado el compromiso de Canarias con un modelo basado en la pesca sostenible y responsable, el apoyo al sector pesquero artesanal y el fomento del diálogo continuo entre pescadores, científicos, administraciones y entidades.

Por su parte, la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía del Gobierno de Canarias, Julieta Schallenberg, ha señalado que la protección de los océanos exige una gestión que combine la conservación de la biodiversidad con un uso responsable del medio marino.

Mostró el compromiso de la administración canaria con una planificación basada en el conocimiento científico para anticipar los efectos del cambio climático y reforzar la resiliencia de los ecosistemas compartidos en la Macaronesia.

Por su parte, el coordinador general del proyecto 'MPA Canary Islands', Octavio Llinás, ha recordado que la Macaronesia europea resulta "clave" para alcanzar el objetivo global de proteger el 30% de los océanos para el año 2030.

Llinás ha explicado que la Demarcación Marina de Canarias representa cerca del 50% de la Zona Económica Exclusiva nacional y alberga ecosistemas de gran valor ambiental con miles de especies, muchas de ellas endémicas, lo que ofrece una oportunidad única para avanzar con una visión global e integradora.

Finalmente el presidente de la FULP, Alberto Cabré, ha incidido en la necesidad de proteger los mares para garantizar su sostenibilidad y preservar los recursos naturales que ofrecen. En este sentido, ha considerado "clave" la cooperación entre científicos y administraciones para que la gestión de estas áreas sea realmente efectiva, valorando la jornada de trabajo como un paso adelante hacia un consenso necesario para el futuro de la biodiversidad marina.

El proyecto 'MPAs Canary Islands', financiado por la alianza internacional Ocean 5, tiene como meta principal fortalecer las Áreas Marinas Protegidas (AMP) existentes y promover la creación de nuevos espacios protegidos en el archipiélago canario.

Esta iniciativa trabaja en prioridades globales como detener la sobrepesca en aguas del archipiélago, establecer nuevas áreas de conservación marina, así como limitar el desarrollo de la explotación de petróleo y gas en alta mar.