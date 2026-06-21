El proyecto MPA Canary Islands impulsa la participación ciudadana para proteger nuevas áreas marinas

MPA Canary Islands promueve la consulta pública para los planes de gestión de dos espacios marinos protegidos - CEDIDO POR MPA CANARY ISLANDS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto internacional MPA Canary Islands ha organizado un encuentro virtual para impulsar el proceso de participación ciudadana que se abrirá en torno a los nuevos espacios marinos que serán reconocidos legalmente en las islas.

En concreto, el objetivo ha sido el de sumar aportaciones a los estudios científicos para contribuir al plan de gestión del Banco de La Concepción y del espacio marino del oriente y sur de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

Según informa MPA Canary Islands en un comunicado, cuya finalidad es fortalecer y ampliar las áreas protegidas, la jornada congregó a decenas de representantes de administraciones públicas, centros académicos, empresas y colectivos ciudadanos, quienes han sido informados sobre el proceso de consulta pública que se abrirá próximamente.

Durante el encuentro, se ha presentado el último estudio sobre el estado de las áreas marinas en Canarias, elaborado para la supervisión de su Comité de Expertos (CEXPE) con el fin de aportar una visión actualizada de la situación ecológica de estos espacios.

La sesión ha servido para trasladar la importancia de participar en la próxima consulta pública sobre los planes de gestión de dos Lugares de Interés Comunitario (LIC) marinos del archipiélago: el Banco de La Concepción (ESZZ15001) y el Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura (ESZZ15002).

Ambos espacios forman parte de la Red Natura 2000 desde 2014 y 2015, respectivamente, y han superado el límite de seis años previsto para la elaboración de sus planes de gestión efectivos.

BANCO DE LA CONCEPCIÓN Y ESPACIO MARINO

En este sentido, el LIC marino del Banco de La Concepción se localiza a unos 71 kilómetros al noreste de Lanzarote y abarca una superficie de 6.100,67 kilómetros cuadrados.

Se trata de un monte submarino asociado a hábitats de arrecife y a la presencia de especies como el delfín mular y la tortuga boba, además de constituir una zona relevante para la alimentación de cetáceos.

Mientras, el espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura ocupa 14.328,42 kilómetros cuadrados y se extiende sobre la plataforma insular, el talud oceánico y fondos marinos.

Dicho espacio destaca por la coexistencia de praderas de seba, comunidades de corales de aguas frías, gorgonias, esponjas, maërl y otras formaciones bentónicas, con un registro de 771 taxones identificados y 28 especies de cetáceos.

COMPROMISO CON EL PATRIMONIO MARINO CANARIO

Al respecto, el coordinador del proyecto, Octavio Llinás, ha afirmado que con esta jornada la entidad "reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio marino canario y con la implicación activa de la ciudadanía en el futuro de estos espacios".

Asimismo, ha añadido que el propósito es "sumar aportaciones de los colectivos sociales a los estudios científicos sobre los que se fundamenta la necesidad de proteger determinados hábitats y especies".