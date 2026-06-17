El proyecto 'Surfing With Me' presenta la primera tabla de surf fabricada con colillas de playa

Tabla de surf elaborada con colillas de playa con el proyecto 'Surfing with me' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de economía circular 'Surfing With Me', que cuenta con la colaboración de Turismo de Tenerife y el respaldo de la Fundación Moving The Planet, ha presentado la primera tabla de surf fabricada con colillas de playa y que ya está siendo utilizada en actividades educativas y de concienciación.

El pasado domingo, la Playa de Las Américas acogió una jornada de limpieza organizada por el proyecto, y que con la participación de más de 40 voluntarios, se saldó con la recogida de más de 5.000 colillas del litoral.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, señala en una nota que "Surfing With Me es un magnífico ejemplo de cómo la sostenibilidad puede traducirse en acciones concretas que generan un impacto positivo en nuestro territorio y en la conciencia colectiva".

En su opinión, "transformar un residuo tan contaminante como las colillas en una tabla de surf funcional demuestra que la innovación y la economía circular pueden convertirse en herramientas muy eficaces para la protección de nuestro entorno".

Afonso comenta también que desde Turismo de Tenerife se apoyan "iniciativas que contribuyen a preservar los espacios naturales y, al mismo tiempo, refuerzan los valores que identifican a la isla como destino".

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, destaca que "proyectos como 'Surfing With' Me reflejan el modelo de destino que queremos seguir construyendo en Tenerife, un destino comprometido con la sostenibilidad, la conservación de nuestros recursos naturales y la implicación activa de la ciudadanía, el sector y los visitantes, en el cuidado del entorno".

En esa línea expone que "la presentación de la primera tabla de surf fabricada con colillas recogidas en las playas demuestra que es posible transformar un problema ambiental en una oportunidad para generar conciencia y promover cambios de comportamiento".

Melwani señala también que "el mar y las costas forman parte de la identidad de Tenerife y son uno de los principales valores diferenciales como destino turístico".

Por ello, comenta, "apoyar iniciativas que contribuyan a proteger los océanos y reducir la contaminación marina es una prioridad para Turismo de Tenerife".

Además, insiste, "hacerlo a través del surf, un deporte estrechamente ligado a nuestra isla, nos permite conectar con nuevos públicos y trasladar un mensaje de responsabilidad ambiental de una forma cercana, inspiradora y efectiva".

Para Melwani, "recoger más de 5.000 colillas en tan solo dos horas evidencia que todavía queda mucho trabajo por hacer, pero también demuestra que cuando la ciudadanía se une, es posible generar un impacto positivo real en nuestras playas".

Las colillas son el residuo más recogido en los litorales de todo el mundo y uno de los más contaminantes pues cada filtro contiene nicotina, metales pesados y plástico que se descomponen en el entorno marino durante años, recoge una nota del Cabildo.

La tabla de surf presentada es un ejemplo concreto de economía circular aplicada al litoral y convierte un residuo altamente contaminante en un producto funcional que sirve como herramienta de sensibilización para visualizar de forma tangible el impacto de las colillas en el medio marino.

UN MOVIMIENTO INTERNACIONAL

La acción se desarrolla dentro de la campaña Colillatón 2026 de Surfrider Foundation, una organización internacional dedicada a la protección de océanos y costas.

Tenerife se suma así a una red de limpiezas coordinadas que se está llevando a cabo en varios países durante este año.

El Ayuntamiento de Arona, a través de su Departamento de Medio Ambiente, aportó el material necesario para el desarrollo de la limpieza y varios negocios locales también colaboraron en la jornada.

La actividad contó además con la asistencia de Laura Coviella, quien quiso conocer de primera mano el trabajo que se está desarrollando desde el proyecto.

'Surfing With Me' continuará realizando jornadas de limpieza en distintos puntos de Tenerife a lo largo de los próximos meses y las personas y entidades interesadas en participar o colaborar pueden contactar con el equipo a través de los canales oficiales del proyecto.