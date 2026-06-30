La prueba extraordinaria de la PAU en Canarias arranca con una viñeta de Padylla sobre inmigración y léxico canario

Prueba de la PAU en la Universidad de La Laguna - ULL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria extraordinaria de la PAU ha comenzado este martes en Canarias con el examen correspondiente a Lengua Castellana y Literatura II.

En esta ocasión, el alumnado ha tenido que responder una serie de preguntas a partir de una viñeta del humorista gráfico y reciente Premio Canarias de Comunicación José Luis Padilla --más conocido como Padylla--, caracterizada por su profusa utilización de palabras procedentes del léxico tradicional canario como 'toletes', 'totorotas' y 'guanajos', entre otras.

Así, se ha preguntado acerca de los elementos de comunicación presentes en la viñeta, sus elementos paratextuales y no verbales y, ya centrándose en su contenido, se ha solicitado un comentario de, como mínimo, 200 palabras, sobre la inmigración a la que se refiere este dibujo, que critica la falta de apoyos al acuerdo sobre inmigración planteado por Canarias durante la Conferencia de Presidentes autonómicos celebrada hace justamente un año.

También se preguntó sobre el tipo de lenguaje predominante y un análisis de la tipología de una de las frases del texto.

Al margen de la viñeta, otras preguntas se han referido a la poesía social del periodo de posguerra, la temática de un poema de Luis Cernuda, y los aspectos más relevantes de una de las obras de narrativa o de teatro escrita a partir de 1975 hasta la actualidad que el alumnado haya leído durante el curso.

Esta convocatoria extraordinaria de la PAU, que se extenderá hasta el jueves, ha registrado un total de 1.139 inscripciones en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de las cuales 881 han sido para la fase general de la prueba y 458 para la específica.

Esta primera jornada ha estado dedicada a las asignaturas comunes: además de Lengua Castellana II, también se realizan los exámenes correspondientes a Lengua Extranjera y a elegir entre Historia de España e Historia de la Filosofía, recoge una nota de la ULL.

Este miércoles y el jueves estarán dedicados a las materias específicas y optativas de cada opción.

Las calificaciones provisionales estarán disponibles online el día 10 de julio y, tras el plazo de reclamaciones, las definitivas se publicarán el 17. Las personas que superen en esta convocatoria de la PAU podrán solicitar la preinscripción extraordinaria entre el 26 y el 28 de agosto.