El PSOE aclara que se abstuvo en la votación para destinar 500.000 euros a la visita del Papa a Tenerife

Archivo - La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, y el portavoz del Grupo Insular, Aarón Afonso - PSOE - Archivo
SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PSOE de Tenerife ha aclarado este miércoles que el Grupo Socialista no votó a favor de la aportación de 500.000 euros aprobada por el Cabildo de Tenerife en el último Pleno para contribuir a la visita del Papa León XIV a la isla, sino que se abstuvo.
Los socialistas desmienten así las afirmaciones realizadas por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, quien ha sostenido públicamente en rueda de prensa que el acuerdo fue adoptado "por unanimidad", una afirmación que "no se corresponde con la realidad del debate y la votación plenaria".
Desde el Grupo Socialista se recuerda en una nota que la abstención responde a una posición "responsable y coherente" ante una decisión que implica una importante aportación de recursos públicos, y que requería "mayor información, justificación y consenso social".
"El Grupo Socialista no votó a favor de esta medida. Nos abstuvimos porque entendemos que una decisión de este tipo debe estar mejor explicada y justificada, especialmente cuando hablamos de dinero público", señala el portavoz socialista, Aarón Afonso.
El PSOE de Tenerife considera que "trasladar a la ciudadanía que hubo unanimidad cuando no la hubo supone distorsionar el debate público y generar una imagen que no refleja lo ocurrido en el pleno".
Asimismo, los socialistas insisten en la necesidad de abordar este tipo de decisiones con rigor, transparencia y respeto a las posiciones de todos los grupos políticos.
"Se puede estar a favor o en contra, pero lo que no se puede es cambiar los hechos. La ciudadanía merece información veraz sobre lo que ocurre en sus instituciones", añade.