El PSOE Canarias confía en la comparecencia de Torres en el Senado para que el PP pida "perdón" por meses de difamación

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Canarias ha confiado este jueves en que una nueva comparecencia del ministro y secretario general socialista, Ángel Víctor Torres, en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' sirva esta vez para que el PP y sus dirigentes asuman "sus errores" y le pidan disculpas públicamente por la "campaña de mentiras y difamaciones" que han sostenido durante "meses".

Así, presume la formación en una nota, llegado el momento, Torres acudirá nuevamente a la Cámara Alta con la "serenidad y el aval" que le otorgan unos hechos que, exponen, están "constatados".

De este modo, prosigue el partido, "ni el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), ni el resto de la investigación judiciales desarrolladas han encontrado un solo indicio delictivo en su actuación al frente del Gobierno de Canarias durante la pandemia. Los datos confirman que la gestión de la emergencia sanitaria se desarrolló con rigor, transparencia y dentro de la legalidad".

Por ello, el PSOE Canarias ha considerado, asimismo, que quienes sí deberían dar explicaciones ahora son los dirigentes del PP que, "de manera irresponsable", han pretendido "manchar el nombre de un servidor público honesto con acusaciones falsas".

"No hay mordidas, no hay petición de comisiones, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay encuentros en pisos ni en chalets". El PSOE denuncia así la "bajeza moral" de quienes, "sin una sola prueba", han intentado "destruir" la reputación de una persona y el "bienestar" de su familia.

DISCULPAS PÚBLICAS

"¿Puede permitirse en un Estado de Derecho que se difame con tal impunidad?", se pregunta también el PSOE Canarias, que reitera su exigencia de disculpas públicas a todos los responsables del PP, tras intentar "desgastar" a un adversario político "a costa de la verdad".

Asimismo, los socialistas canarios recuerdan que Torres ha comparecido ya en numerosas ocasiones --en el Congreso, el Senado y el Parlamento de Canarias-- para dar todas las explicaciones requeridas, y en todas ellas, agregan, "siempre con total transparencia y colaboración".

"Su conducta es irreprochable y los hechos lo acreditan", expone el partido, que lamenta que el PP haya hecho de la mentira y la manipulación su estrategia política. "El tiempo y la justicia ponen a cada cual en su sitio. Ahora le corresponde al PP pedir perdón", concluyen desde el PSOE Canarias.