El PSOE canario cierra este jueves las candidaturas electorales al Congreso y el Senado

Reunión de la Ejecutiva del PSOE de Canarias - PSOE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE Canarias ha aprobado este miércoles, en una reunión telemática, la composición del Comité Electoral con el que afrontará las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La dirección regional ha acordado asimismo convocar para el jueves, en Gran Canaria, un Comité Regional extraordinario en el que se aprobarán las listas al Congreso de los Diputados por las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, así como las candidaturas al Senado correspondientes a cada una de las islas.

La ratificación definitiva de todas ellas corresponderá al Comité Federal, en su reunión del próximo sábado 17 de octubre en Ferraz.

Las secretaria de Organización, Nira Fierro, será la coordinadora general de campaña y Elena Máñez ejercerá la portavocía mientras que Roberto García se encargará de la Coordinación Estratégica y el exdirector de Gabinete del Ministerio de Administración Territorial, Antonio Olivera, gestionará planificación y programa electoral.