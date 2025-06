El PSOE canario resalta la "eficacia" del partido ante comportamientos "poco éticos" tras la comparecencia de Sánchez

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE de Canarias, Nira Fierro, ha reconocido este jueves que "no es un día fácil" para el Partido Socialista tras conocerse las informaciones sobre Santos Cerdán a raíz del informe de la UCO de la Guardia Civil. Sin embargo, ha dicho, la formación debe "sentirse orgullosa" por cómo responde ante "los posibles casos de corrupción": "Responsabilidad y disculpas, pero somos conscientes de que somos la única organización política en este país con eficacia a la hora de abordar cualquier comportamiento poco ético".

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, Fierro ha subrayado que Santos Cerdán --que ha dimitido de todos sus cargos y ha renunciado a su escaño en el Congreso-- "ha hecho lo que tenía que hacer" y que ahora toca que "la justicia actúe con rapidez y que se esclarezca" lo conocido en la mañana de hoy.

"Tengo que ser muy clara, y muy contundente tras las declaraciones del secretario general, Pedro Sánchez, en la sede de Ferraz esta tarde: Nos sentimos, y me siento muy orgullosa, de militar en una organización política, como es el Partido Socialista, que hace autocrítica, que además pide perdón y que toma medidas", ha dicho.

En ese sentido, ha puesto en valor la "eficiencia" en "tiempo y formas" del Partido Socialista ante "comportamientos poco éticos o de dudosa legalidad", aspectos positivos que, expone, si los tuvieran "todos los partidos políticos de este país", a la democracia en España "le iría un poquito mejor".

"NO ES UN DÍA FÁCIL"

"Frente a los que rompen las pruebas a martillazos, la respuesta impecable del presidente y secretario general Pedro Sánchez. Mientras aquellos que hoy todavía no saben quién es M. Rajoy, contundencia en la organización, como la ha tenido el secretario general Pedro Sánchez", ha proseguido Fierro.

La secretaria de Organización de la formación en Canarias ha reconocido que si bien hoy "no es un día fácil" para el PSOE, el partido debe "sentirse orgulloso" por cómo responde "ante posibles casos de corrupción". "Lo importante ante estos hechos es tener una respuesta rápida y contundente, como la ha el secretario general: Pidiendo perdón, haciendo una auditoría externa de la organización y además reestructurando la ejecutiva en el próximo Comité Federal del día 5 de julio", ha aseverado Fierro.

Ha continuado diciendo que, a partir de ahora, no le permitirán "ni una sola lección" al Partido Popular, formación que "años después, sigue instalada en una sede pagada con dinero B".

"Nosotros, a seguir gobernando España, a seguir transformando este país, a seguir haciendo por la mayoría social y, por supuesto, autocrítica y medidas dentro de nuestra organización", ha presumido Fierro.

Ha insistido, asimismo, que hoy, para la militancia del PSOE "debe ser un día en el que reconforta saber que estamos en una organización que no esconde la cabeza, que no utiliza la técnica del avestruz, sino que da la cara, corrige, pide disculpas y toma medidas", a diferencia del PP, sobre el que ha dicho que, hoy, "meses después, no sabemos dónde estaba el señor Mazón, el 29 de octubre, mientras fallecían 229 personas en Valencia".