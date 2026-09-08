El PSOE cierra sin sorpresas las candidaturas a la Alcaldía en una docena de municipios de Tenerife

Archivo - El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, atiende a los medios de comunicación - AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Tenerife ha confirmado este martes quiénes encabezarán sus candidaturas en los municipios de más de 20.000 habitantes de la isla de cara a las elecciones municipales de 2027.

Concretamente se trata de José Miguel Rodríguez Fraga (Adeje); José Julián Mena (Arona); María Concepción Brito (Candelaria); Jennifer Miranda Barrera (Granadilla); Josefa Mesa (Guía de Isora); María Jesús Hernández (La Orotava); Eladio Jesús Hernández (Los Realejos); Puerto de la Cruz (Marco González); Luis Yeray Gutiérrez (La Laguna); José Carlos Rodríguez (San Miguel); Patricia Hernández (Santa Cruz de Tenerife) y Sandra Izquierdo (Tacoronte).

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, destaca en una nota que las personas elegidas combinan experiencia política y de gestión con un conocimiento directo de sus municipios, sus barrios y la realidad cotidiana de sus vecinos y vecinas.

"No presentamos nombres elegidos desde un despacho. Presentamos personas que llevan años recorriendo sus municipios, escuchando a sus vecinos y trabajando con los problemas que aparecen todos los días cuando se sale a la calle", afirma Raya.

De hecho, nueve de las personas confirmadas son alcaldes o alcaldesas o han ejercido anteriormente esa responsabilidad.

El PSOE gobierna actualmente en Adeje, Candelaria, La Laguna y Tacoronte, mientras que varias de las candidaturas elegidas encabezaron la lista más votada en sus respectivos municipios en las elecciones de 2023.

Tamara Raya considera que esta combinación de experiencia y conocimiento municipal permite al PSOE afrontar la preparación de las elecciones de 2027 con personas reconocidas en sus localidades y con una trayectoria que puede ser valorada directamente por la ciudadanía.

"Hay alcaldes y alcaldesas que saben lo que significa gobernar y dar respuestas cada día. Hay candidatos que ganaron las últimas elecciones, aunque los pactos o las mociones de censura los dejaran fuera de la alcaldía. Y hay nuevos nombres que conocen bien el terreno y que tienen por delante el trabajo de presentarse, escuchar y ganarse la confianza de la gente", señala.

La dirigente socialista subraya igualmente que las candidaturas responden a realidades municipales diferentes.

RECUPERAR ALCALDÍAS

Algunas representan la continuidad de gobiernos socialistas consolidados, otras aspiran a recuperar alcaldías que el PSOE ya ha dirigido y otras abren una nueva etapa en municipios donde el partido necesita ampliar su apoyo.

"Cada municipio tiene su propia realidad y cada candidatura tendrá que hablar desde ella. No se vive igual en Arona que en La Orotava, ni en Santa Cruz que en Guía de Isora. Lo importante es que quienes encabecen nuestras listas conozcan esas diferencias y estén presentes donde transcurre la vida de sus vecinos", explica Raya.

El PSOE de Tenerife comenzará ahora a trabajar con las agrupaciones locales y las personas elegidas para completar las listas electorales y preparar el camino hacia las elecciones municipales de 2027.

"Tenemos experiencia, candidatos conocidos y nuevos liderazgos. Pero nadie puede pensar que el trabajo está hecho por aparecer en una lista. A partir de ahora toca estar más en la calle, escuchar más y explicar con claridad quiénes somos", concluye Tamara Raya.

Los procesos para elegir las candidaturas socialistas de Güímar e Icod de los Vinos, también municipios de más de 20.000 habitantes, se desarrollarán en noviembre conforme al calendario establecido por la organización.