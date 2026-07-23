El PSOE denuncia un episodio de contaminación en Playa Jardín (Puerto de la Cruz) y critica que no se cerrara el baño

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Marco González, y la secretaria general en Tenerife, Tamara Raya, en una rueda de prensa para dar cuenta de la situación sanitaria en Playa Jardín - PSOE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, y el secretario general y portavoz socialista en el Puerto de la Cruz, Marco González, han revelado este jueves que Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, registró entre el 22 y el 24 de junio un episodio de contaminación microbiológica que obligaba a prohibir temporalmente el baño.

Sin embargo, durante esos días no se decretó el cierre de la playa ni se informó públicamente a la población, pese a coincidir el incidente con la celebración de la noche de San Juan, que congregó a miles de personas en el litoral del Puerto de la Cruz, han denunciado.

Ante esta situación, Raya anunció que el Grupo Socialista solicitará la celebración de un pleno extraordinario del Cabildo durante el mes de agosto para que su presidenta, Rosa Dávila, explique por qué las actuaciones anunciadas como "urgentes" hace más de un año continúan sin comenzar y qué medidas piensa adoptar ante el nuevo episodio de contaminación.

"Hoy damos un paso político muy concreto. Pedimos un pleno extraordinario porque Rosa Dávila debe dar la cara y explicar por qué una obra anunciada como urgente sigue sin comenzar más de un año después", manifestó.

Tamara Raya recordó en rueda de prensa que en marzo de 2025 el Cabildo anunció, mediante un procedimiento de urgencia, la rehabilitación del emisario submarino de Punta Brava pero a 2 de junio de 2026, las obras todavía no habían comenzado.

La secretaria general insular también señaló que continúan pendientes las actuaciones necesarias en la estación depuradora del Puerto de la Cruz, la reparación de 240 metros del tubo del emisario y el funcionamiento del tratamiento terciario anunciado por el Cabildo como una de las grandes medidas para facilitar la reapertura de Playa Jardín.

"Los hechos son muy claros, urgencia anunciada en marzo de 2025, obras todavía sin comenzar el 2 de junio de 2026 y un nuevo episodio de contaminación microbiológica veinte días después. Esta cronología pone de manifiesto un problema político de fondo, la presidenta del Cabildo ha perdido toda credibilidad en la gestión del saneamiento y la depuración de aguas", afirmó Raya.

La dirigente socialista precisó que el PSOE no atribuye al emisario el origen directo del episodio mientras no exista un informe técnico que lo acredite.

No obstante, exigió que se investigue la causa y se haga pública toda la información.

"Queremos ser absolutamente rigurosos. No afirmamos que el emisario sea la causa directa porque corresponde a los informes técnicos determinarlo. Pero sí exigimos que se investigue, que se identifique la causa y que toda la información se haga pública", sostuvo.

Raya criticó que el Gobierno insular haya construido un relato basado en anuncios y promesas de soluciones inmediatas sin facilitar calendarios, porcentajes de ejecución ni resultados verificables.

"LA PROPAGANDA NO DEPURA EL AGUA"

"La propaganda no depura el agua, los titulares no reparan los emisarios y las fotografías no sustituyen la ejecución de las obras. Tenerife necesita infraestructuras terminadas, sistemas de saneamiento que funcionen y una planificación pública sometida a seguimiento", defendió.

Por su parte, Marco González explicó que el incidente aparece registrado en Náyade, el Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño.

La plataforma lo identifica como una "contaminación de corta duración", de carácter microbiológico, y recoge tanto el aviso al Ayuntamiento como la indicación: "zona donde queda prohibido el baño temporalmente".

"Lo que hacemos hoy es exigir respuestas y transparencia. No vamos a adelantar conclusiones ni a señalar responsabilidades sin conocer previamente toda la documentación, pero estamos ante un asunto evidente de interés público", afirmó González.

El Grupo Municipal Socialista ya ha presentado dos solicitudes de información, una dirigida al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y otra a la Dirección General de Salud Pública.

El objetivo es conocer los parámetros de los análisis, las comunicaciones entre las administraciones y los documentos técnicos que motivaron la apertura y el cierre de la incidencia.

González explicó que los datos microbiológicos correspondientes a los días 22 y 24 de junio aparecen publicados para los puntos de muestreo PM1 y PM3, pero no para el PM5, situado en Playa Chica y próximo a la rotura del emisario, donde sí figura registrada la incidencia.

"Justo en el PM5 aparecen la incidencia, pero no los resultados. Esa incidencia indica que se superó el nivel permitido y que debía aplicarse el decreto que establece el cierre de las playas. Eso es lo que queremos aclarar mediante la solicitud de información presentada a Salud Pública", señaló.

El portavoz socialista recalcó que no existe constancia de que el Ayuntamiento decretara el cierre, informara a la ciudadanía o emprendiera alguna actuación pública durante los días en los que permaneció activa la incidencia.

USO INTENSIVO DE HIPOCLORITO

"Lo que es una evidencia es que no hubo decreto de cierre ni comunicación a la población. No se cerró la playa como indicaba Salud Pública y el Gobierno municipal continúa en absoluto silencio", denunció.

Tamara Raya advirtió también de que la preocupación del PSOE no se limita a lo ocurrido entre el 22 y el 24 de junio, sino al riesgo de que puedan producirse nuevos episodios al no haberse ejecutado las actuaciones estructurales pendientes.

"Nos preocupa lo que ha ocurrido durante esos días, pero también nos tememos que este episodio pueda volver a repetirse. No se ha reparado el emisario ni se han acometido las obras de la depuradora y, sin embargo, los indicadores han pasado de niveles muy altos a ofrecer resultados muy positivos", expuso.

La secretaria general insular rechazó nuevamente que se responsabilice a los vecinos de Punta Brava, como hizo inicialmente el Cabildo tras el cierre de Playa Jardín, y señaló que las condiciones estructurales del barrio y de las infraestructuras siguen siendo esencialmente las mismas.

Raya reclamó, asimismo, información sobre el posible uso intensivo de hipoclorito en el tratamiento de las aguas y sus eventuales efectos.

El PSOE pide que esta cuestión sea aclarada técnicamente por las administraciones competentes y que se garantice que cualquier tratamiento empleado sea seguro para la población y el medio ambiente.