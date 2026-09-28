PSOE exige explicaciones al Cabildo sobre el derrame de Punta Brava y afea a Dávila que presuma de la gestión en aguas

Archivo - La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, y el portavoz del Grupo Insular, Aarón Afonso - PSOE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista del Cabildo de Tenerife llevará al pleno ordinario de esta semana el derrame ocurrido en la depuradora de Punta Brava, en Puerto de la Cruz, este fin de semana.

El portavoz insular, Aarón Afonso, pedirá explicaciones a la presidenta, Rosa Dávila, sobre lo sucedido y sobre la distancia entre el discurso que ofreció el pasado viernes en el pleno extraordinario y la situación que están viviendo los vecinos.

El derrame se produjo en la noche del sábado, después del pleno extraordinario convocado a petición del PSOE para abordar los vertidos y los cierres de playas, subrayan los socialistas en una nota.

El Consejo Insular de Aguas ha abierto una investigación y todavía no ha aclarado si el producto alcanzó la red de pluviales o el mar.

Afonso recuerda que Dávila afirmó que "la calidad del agua en las playas de Tenerife, salvo algunas situaciones puntuales, es excelente" y mientras la presidenta decía eso, apunta, "los hechos la desmentían: los portuenses se despertaban con sus playas marrones y llenas de espuma". "Los hechos son tozudos y están alejados de los titulares triunfalistas de la presidenta", añade Afonso.

El portavoz considera que Dávila debe explicar qué ocurrió en Punta Brava, cuándo tuvo conocimiento el Cabildo, qué medidas se adoptaron y cuándo se conocerán los resultados de la investigación.

Asimismo recuerda que los cierres de playas de las últimas semanas no se limitan a Puerto de la Cruz pues también se han registrado episodios en Granadilla de Abona y Los Realejos.

Afonso cuestiona que la presidenta siga presentándolos como casos aislados mientras se repiten en distintos puntos de la isla.

"El viernes pedimos información clara sobre las obras y los plazos para afrontar estos problemas. La respuesta fue una sucesión de cifras y anuncios. Ahora se ha producido un derrame en Punta Brava y el Cabildo ni siquiera puede confirmar todavía adónde llegó. Los vecinos merecen saber qué ha pasado y qué se va a hacer", afirma.

El Grupo Socialista reclama que se esclarezca el origen y el alcance del incidente, sin adelantar conclusiones mientras continúa la investigación, y que el Cabildo informe con transparencia a la población de Puerto de la Cruz.