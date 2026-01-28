PSOE y NC-BC plantan a Clavijo y se desmarcan del 'Decreto Canarias'

Archivo - El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una reunión para abordar la inmigración en Canarias - PSOE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 (EUROPA PRESS)

PSOE y NC-BC han anunciado este miércoles que no acudirán a la reuniómn convocada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con los grupos parlamentarios, para estudiar sus propuestas ante la elaboración del 'Decreto Canarias'.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha calificado de "paripé" el nuevo documento que ha elaborado Clavijo por lo que no van a participar en su "teatro político" ante el rechazo a todas las propuestas incluidas por los socialistas.

En esa línea recuerda que su grupo presentó una alternativa al 'Decreto Clavijo' que el Gobierno de Canarias expuso a los grupos parlamentarios para que hicieran aportaciones al documento que Canarias quiere negociar con el Gobierno central.

En este sentido, denuncia que las medidas presentadas por los socialistas no han sido tomadas en cuenta, a pesar de que el PSOE mostró su rechazo en su momento a este documento porque ya existe un pacto con el Ejecutivo central para un Real Decreto ley que aborde los asuntos urgentes de Canarias.

Franquis vuelve a recalcar que Clavijo solo quiere pactar cuestiones cuando se refieren al Gobierno de España, pero no a las cuestiones que corresponden al Gobierno de Canarias, y acusa de nuevo al Ejecutivo autonómico de "engañar y enredar".

Para el portavoz socialista, con este decreto el Gobierno de Canarias está reclamando al Estado más de 3.000 millones de euros para financiar competencias que son exclusivamente suyas, porque ha decidido "no planificar, no gestionar y pasarle la factura a Madrid".

"Cuando un Gobierno necesita exigir al Estado más de 3.000 millones de euros para cubrir políticas autonómicas ordinarias, el problema no es la financiación: el problema es que ese Gobierno ha renunciado a planificar y gestionar", recuerda.

Así, denuncia que este decreto es un "intento evidente" de trasladar al Estado la financiación estructural de políticas públicas que son competencia directa del Gobierno de Canarias. "Este gobierno abandona sus obligaciones", comenta.

Para Franquis, "esto no es cooperación institucional, esto es abandonar sus obligaciones, hablan de emergencia, de urgencia y de excepcionalidad, pero la realidad es mucho más simple, después de casi tres años en el gobierno no han planificado, no han ejecutado y ahora buscan un culpable externo".

El Grupo Socialista, apunta, "no va a avalar este engaño, no vamos a convalidar una ficción jurídica que debilita al autogobierno y que ha sido diseñada para ocultar la falta de proyecto, de gestión y de liderazgo del Gobierno de Canarias".

En materia de vivienda, el Grupo Socialista incluyó el incremento del parque público de viviendas, el aumento de las ayudas al alquiler y los derechos de adquisición preferente para el Gobierno canario en el mercado privado.

Para dependencia, apostaba por generar más plazas con los cabildos insulares, y medidas para evitar la expulsión del sistema a 17.000 personas dependientes que están esperando su prestación.

En materia de educación, la apuesta socialista pasa por garantizar la Educación Infantil de 0 a 3 años, aprobar el III Plan de Infraestructuras educativas y un plan de atención a la diversidad, así como luchar contra los niveles de pobreza con el aumento de recursos con fondos propios.

En sanidad, las medidas socialistas incluyen un plan de choque contra las listas de espera y la mejora de las infraestructuras sanitarias, la firma del contrato programa en universidades, y planes de formación y empleo para mayores de 45 años.

FISCALIDAD JUSTA

Desde el PSOE se presentan también distintas medidas para una "fiscalidad justa", a través de la introducción de nuevas políticas y reformas estructurales, entre ellas la revisión del gasto público y reducción de la estructura del Gobierno autonómico; propuestas fiscales nuevas (impuesto de estancias turísticas, revisión de deducciones en IRPF, supresión de beneficios en herencias elevadas), y el refuerzo de derechos sociales mediante incrementos presupuestarios autonómicos detallados.

Luis Campos, portavoz parlamentario de NC-BC, señala que este plante se produce por el "desprecio" del presidente, Fernando Clavijo, al ignorar las 41 medidas presentadas por su formación.

El también secretario general de la organización avisó al jefe del Ejecutivo que no permitirá que Nueva Canarias "sea utilizada para confrontar con Madrid por los intereses electorales de Coalición Canaria", al presentar una propuesta de decreto que es un "programa electoral irrealizable" y negarse a consensuar soluciones "reales desde el autogobierno".

En esa línea hizo hincapié en que no van a "seguir validando" una estrategia --el modo Clavijo-- en la que se les quiere utilizar para "confrontar con otros y nunca" se cuenta con su formación para gestionar las competencias propias.

A su juicio, resulta "incompatible" pedir unidad a los grupos parlamentarios y, al mismo tiempo, "despreciar por completo" las propuestas planteadas desde por el grupo nacionalista progresista.

"No se puede solicitar consenso y rechazar todo el contenido del documento entregado a comienzos del pasado mes de diciembre", subrayó.

El portavoz recordó que NC-BC ha demostrado "responsabilidad institucional y lealtad con Canarias, apoyando al Gobierno cuando ha sido necesario" en asuntos sensibles como la migración, la deuda y, recientemente, en la defensa de los intereses del archipiélago en el nuevo Marco Financiero Plurianual para el periodo de 2028 a 2034 de la Unión Europea. "Hemos estado a la altura cuando tocaba", afirmó.

CLAVIJO NO QUIERE NINGÚN ACUERDO

Para Campos, el denominado 'decreto Clavijo' "no es un decreto para proteger a Canarias", sino la expresión de que el presidente "no quería ningún acuerdo" con el Gobierno de España.

En ese sentido, sostuvo que la filosofía del texto responde a "elevar las pretensiones hasta lo desproporcionado con el único objetivo de mantener la confrontación con el Ejecutivo estatal, en lugar de buscar soluciones viables para rescatar los recursos no comprometidos" por la ausencia de presupuestos generales del Estado.

El resultado, para NC-BC, es una propuesta de decreto del presidente que es una "auténtica carta a los Reyes Magos, un batiburrillo de medidas de todo tipo, orden y condición, impropio de un gobierno serio y responsable", criticó.

Campos puso como ejemplo que el decreto suma en torno a 1.529 millones de euros, de los que 623 millones de euros serían para inversiones, cuando el propio Ejecutivo dejó sin ejecutar más de 1.000 millones de euros en 2024.

Detalló que el decreto también incorpora contenidos ajenos a un consenso parlamentario, incluyendo elementos del acuerdo de investidura de Coalición Canaria con el PSOE a nivel estatal, así como otras propuestas nunca debatidas en el Parlamento, como la bonificación del 60 por ciento del IRPF en La Gomera y El Hierro.

Campos calificó de "sorprendente" que se pretenda tramitar como extraordinario y urgente este texto normativo y cree que ha llegado el momento de "apartarse" ante una forma de gobernar de Clavijo que "solo llama cuando le interesa" para sacar rédito electoral "con otras instancias, pero ignora cuando se trata de legislar y gobernar los problemas reales" de las islas".

En ese sentido hizo hincapié en que el Ejecutivo de CC y PP ha recurrido, de manera sistemática, a aprobar decretos sin que hayan sido tramitados como proyectos de ley además de rechazar la práctica totalidad de las enmiendas de la oposición.