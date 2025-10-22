PSOE y PP pactan en el Hierro un acuerdo de gobernabilidad por la "estabilidad" del Cabildo

PSOE y PP pactan en el Hierro un nuevo acuerdo de gobernabilidad por la "estabilidad" del Cabildo - CABILDO DE EL HIERRO

Rubén Armiche asumirá el área de Cultura, Juventud, Deporte y Patrimonio Histórico, mientras que Anabel López pasa a ser la consejera de Empleo y Desarrollo Económico

VALVERDE (EL HIERRO), 22 (EUROPA PRESS)

Alpidio Armas (PSC-PSOE) y Rubén Armiche (PP) han anunciado este miércoles un nuevo acuerdo de gobernabilidad entre ambas formaciones en el Cabildo de la isla, un pacto "institucional" que busca defender "la estabilidad" del Cabildo y quedar alejado de "los intereses políticos y partidistas".

Esta situación se produce después de que este octubre el gobierno insular quedase en minoría tras conocerse la destitución de dos consejeros de Asamblea Herreña durante un pleno.

Así, los dos consejeros populares se sumarían así al equipo de Gobierno en el Cabildo herreño, junto a los tres representantes socialistas y el de Reunir Canarias- Izquierda Unida Canarias, Amado Carballo, según ha precisado el Cabildo herreño en una nota a los medios.

En una comparecencia ante los medios, tanto Armas como Armiche han aclarado que se trata de "un acuerdo institucional no sujeto a intereses políticos ni partidistas" sino que, por el contrario, está dirigido a "dar estabilidad" al Cabildo de El Hierro en todas sus competencias.

Todo ello, han continuado, "sin que las distintas áreas de gobierno se conviertan en recipientes estancos", y donde "haya coordinación y se produzca intercomunicación y trabajo conjunto".

Dentro del organigrama del Cabildo, Rubén Armiche asumirá el área de Cultura, Juventud, Deporte y Patrimonio Histórico, mientras que Anabel López pasa a ser la consejera de Empleo y Desarrollo Económico, tal y como se ha especificado este miércoles desde el Cabildo.