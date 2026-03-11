El PSOE presenta 46 propuestas de resolución para hacer "crecer" una Canarias "más eficiente y sostenible"

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis - PSOE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado este miércoles total de 46 propuestas de resolución tras el Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria 2026, iniciativas que buscan "reforzar" la economía del Archipiélago, mejorar los servicios públicos y "avanzar" en la cohesión social y territorial de las islas.

Entre las iniciativas más destacadas figura la propuesta para que el Gobierno ponga en marcha un Observatorio de la Productividad y Competitividad, una herramienta estratégica destinada a analizar el desarrollo económico del Archipiélago y orientar políticas públicas a un crecimiento "más eficiente, innovador y sostenible".

Detalla el Grupo Socialista en una nota que mejorar la productividad es "clave" para afrontar los retos estructurales de la economía canaria. Así, el observatorio, dependiente de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, permitiría analizar datos, elaborar informes y asesorar en la toma de decisiones para fortalecer la competitividad del tejido productivo y favorecer un desarrollo económico equilibrado.

Además, la formación apuesta por elaborar un Plan de para la Negociación Colectiva Canarias negociado con los agentes económicos y sociales más representativos de Canarias en el Consejo Canario de Relaciones Laborales.

El Grupo Socialista plantea reforzar los mecanismos de control de los precios de la cesta de la compra en Canarias, impulsando el Consejo Canario de la Competencia y promoviendo la publicación periódica de la evolución de los precios, así como la vigilancia ante posibles prácticas abusivas que afecten a los consumidores.

PLAN DE DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN INFANTIL

En materia educativa, las resoluciones socialistas abogan por seguir avanzando en la mejora del sistema educativo canario, reforzando los recursos destinados a la comunidad educativa, ampliando la oferta formativa y garantizando una educación inclusiva y de calidad que contribuya a reducir desigualdades y mejorar oportunidades.

El PSOE canario solicita la puesta en marcha de un plan de atención a la diversidad para el curso 2026/2027 que incluya medidas para la eliminación paulatina de la externalización de auxiliares de necesidades educativas especiales y la generación y dotación de plazas para su integración como personal de la comunidad autónoma, así como una propuesta para el II Plan Estratégico del Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 años) que contenga las acciones "necesarias" para completar la gratuidad del ciclo de enseñanza de cero a tres años en Canarias.

En Sanidad, proponen impulsar medidas para mejorar la atención asistencial y reducir los tiempos de espera, y seguir fortaleciendo el sistema público de salud con "más recursos, planificación y refuerzo" de las plantillas.

RETO DE LA VIVIENDA

Entre los ejes principales de las propuestas de resolución también está la vivienda, con iniciativas orientadas a ampliar el parque público, facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y reforzar las ayudas al alquiler. También se plantea revisar los instrumentos fiscales para movilizar viviendas vacías.

En materia de políticas sociales, se incluyen iniciativas para avanzar en la lucha contra la pobreza, fortalecer la atención a la infancia y mejorar los mecanismos de inclusión social. Asimismo, se propone un Plan de inclusión social y contra la pobreza, así como un plan específico para combatir la pobreza infantil, además de un nuevo Plan de Infraestructuras Sociosanitarias que cubra el "déficit" de plazas existentes en la actualidad.

Mientras tanto, en política fiscal, las propuestas socialistas defienden un sistema tributario "más justo y progresivo", que contribuya a financiar los servicios públicos y a reforzar las políticas en Canarias.

ENERGÍA Y TURISMO

En concreto, se pide el establecimiento del impuesto a las estancias turísticas, que los recursos que se incorporen por el nuevo Sistema de Financiación Autonómica propuesto por el Gobierno de España se destinen al refuerzo de los servicios públicos esenciales, y mejorar la ejecución de los fondos europeos MRR durante 2026.

Las resoluciones socialistas también abordan el reto del cambio climático, apostando por reforzar la seguridad jurídica y el desarrollo normativo en materia climática, impulsar la transición energética y promover políticas que favorezcan la sostenibilidad y la resiliencia del territorio insular.

El Grupo Socialista reitera su compromiso también con la recuperación y el desarrollo de La Palma, impulsando medidas que permitan consolidar la reconstrucción tras la erupción volcánica y fomentar nuevas oportunidades.