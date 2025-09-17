El PSOE reta a Clavijo y Dávila a no apoyar que Canarias acoja 'La Vuelta' si hay un equipo israelí

Nira Fierro y Tamara Tara rechazan el posicionamiento a favor de Lope Afonso (PP) porque no representa el "sentir" de la isla de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Organización el PSOE de Canarias, Nira Fierro, ha retado este miércoles al presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, y a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, a que no promocionen que la 'La Vuelta' llegue al archipiélago el próximo año si no se excluye a los equipos israelíes.

En una comparecencia conjunta con la secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha instado a ambos dirigentes de CC a salir a la palestra y decir si van a "blanquear a través del deporte" lo que ocurre en Palestina favoreciendo la visita a las islas de un equipo israelí.

Fierro, que ha defendido el "compromiso" del PSOE contra el "genocidio" en Gaza, ha pedido también a la organización que excluya al equipo de Israel en la próxima edición pues, entre otras cosas, está "dirigido por el embajador de Netanyahu, como así él mismo se autodefine".

"No podemos blanquear un genocidio con el deporte, tenemos que ser claros, rotundos, en esto no cabe equidistancia, hay que mojarse, hay que mojarse con la paz, hay que mojarse con toda esa gente que está siendo masacrada", ha afirmado.

Ha dicho que la ONU ya califica los hechos de "genocidio, aunque a la derecha de este país le cueste reconocerlo", con 9.000 niños fallecidos y más de 70.000 personas "masacradas", por lo que ha insistido en lanzar un mensaje "absolutamente claro por la paz, por los derechos humanos y en contra de esta barbarie" a la que no se puede "estar ajenos", en línea con lo que se hace con Ucrania y la invasión de Rusia.

Raya no entiende cómo las instituciones canarias "no rechazan algo que va contra el sentido común, contra la sensibilidad y que demuestra además una falta de empatía tremenda por parte de la derecha de este país que se niega a reconocer lo que a los ojos de todos está, que lo que está ocurriendo en Palestina no es otra cosa que un genocidio".

Por ello ha exigido a Dávila a "salir rotundamente y aclararle a la sociedad tinerfeña si está dispuesta a que participe la vuelta ciclista en esta isla" si no se excluye a los equipos de Israel.

"INTERÉS PARTIDISTA" DEL PP

En esa línea ha indicado que la sociedad tinerfeña "no se siente para nada representada" con lo que ha dicho el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso (PP), a favor de traer la prueba, porque "atiende a un interés claramente partidista".

Desde el PSOE Tenerife, ha comentado, "nos preguntamos realmente a quién representan porque creemos que condenar la violencia, condenar el genocidio, no tiene ni siquiera color político".

Raya cree que "hay gente de la derecha que condena también lo que está ocurriendo" y espera que la presidenta del Cabildo "salga y aclare si ella está en la misma línea".

Sobre la actitud del PP canario ha comentado que "lleva demostrando desde el inicio de esta legislatura que no está en absoluto comprometido con los derechos humanos", en referencia a los menores migrantes, y se pregunta si Coalición Canaria (CC) "no va a seguir siendo cómplice de esa actitud".

La secretaria general ha adelantado que su partido presentará una moción en el Cabildo en contra de que 'La Vuelta' se celebre en la isla y señalado, en línea con lo que ha dicho el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Guitérrez, que no se va a favorecer que el trazado de la carrera pase por los municipios gobernados por el PSOE.