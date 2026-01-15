PSOE de San Sebastián de La Gomera pide amparo a Ferraz ante la defensa Plasencia de los certámenes de romeras

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de San Sebastián de La Gomera ha elevado una solicitud formal de amparo político a la Comisión Ejecutiva Federal (Ferraz) y al PSOE canario ante la "deriva ideológica" de la dirección insular del Partido.

Los concejales y concejalas de la capital gomera coinciden en calificar de "profundamente desafortunadas y lamentables" las declaraciones del secretario general insular, Manuel Ramón Plasencia, en defensa de los certámenes de elección de romeras.

El Grupo Municipal considera "inadmisible" que Plasencia defina ese tipo de certamen como un "acto cultural o tradicional", cuando de lo que se trata realmente es de elegir a la mujer que resulte considerada como "la más guapa", al margen de que vista ropa típica.

En ese sentido afirma en una nota que su pretensión de "colar" esta gala de belleza femenina como un evento cultural o tradicional por el mero hecho de llevar vestimenta típica "constituye una burla a la inteligencia de la ciudadanía".

Así, consideran "especialmente penoso" que solo dos días después de que el Grupo Municipal Socialista de San Sebastián de La Gomera solicitase al Ayuntamiento la eliminación de certámenes de belleza femenina por "cosificar" a las mujeres, el PSOE insular, de la mano de su secretario, emitiese un comunicado expresando su defensa de ese tipo de actos, "en una clara y rancia manifestación de machismo que atenta contra lo que nuestro partido ha venido liderando a lo largo de su historia, la lucha feminista y por la igualdad".

Tanto la portavoz del mrupo municipal, Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, como sus compañeros y compañeras del PSOE en el pleno, son tajantes al vincular esta situación con el contexto crítico que vive la formación.

"Dadas las circunstancias que se han dado últimamente por casos de acoso y machismo en el seno del PSOE, estas manifestaciones son especialmente graves. No podemos permitir ni un solo retroceso ni una sola ambigüedad en nuestra lucha por la igualdad", subrayan.

"ESE NO ES EL PSOE"

Para el Grupo Municipal Socialista, la postura de la dirección insular evidencia una desconexión total con los avances del partido en los últimos años.

"Parece que el secretario insular no ha ido a los congresos a aprender. El PSOE es un partido feminista o no es el PSOE. Estas declaraciones están fuera de lugar, fuera de tiempo y fuera de nuestros Estatutos", denuncia.

El Grupo Municipal Socialista ha remitido un documento de amparo a Ferraz a través del que informa de la situación y subraya que la defensa de galas basadas en la exhibición y evaluación estética de las mujeres "contradice frontalmente el mandato de los congresos federales, donde se ha acordado combatir la violencia simbólica y la cosificación".

Ya son muchas las instituciones que, gobernadas por el PSOE, han decidido eliminar este tipo de galas que "sirven para amplificar los estereotipos de género y para exhibir a las mujeres valorándolas únicamente desde una perspectiva estética y sexualizada", apunta.

El Grupo Municipal Socialista insiste en que la credibilidad del partido está en juego.

"Frente al machismo, firmeza. En un momento donde el PSOE debe ser más ejemplar que nunca ante comportamientos machistas, la defensa de tradiciones que perpetúan roles de género es vista como un insulto a la militancia feminista", comenta.

El Grupo Socialista hace hincapié, asimismo, en lo "alarmante" de que cargos orgánicos de alto nivel ignoren las resoluciones que obligan a todas las agrupaciones a aplicar la transversalidad de género en festejos y cultura.

Por todo ello, el grupo municipal solicita que el PSOE, en sus ámbitos federal y regional, respalde a quienes, en San Sebastián de La Gomera, están defendiendo la línea oficial y ética del partido frente a las presiones locales.

"El feminismo en el PSOE no se aplica de forma selectiva según convenga en cada isla. O se está con la igualdad o se está en contra de los principios que fundaron este partido. Lo que hemos escuchado estos días no es el PSOE que la ciudadanía espera, necesita y en el que confía", concluye.