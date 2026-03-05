El PSOE de Tenerife denuncia falta de "consenso" en el manifiesto del Cabildo por el 8M, en el que no participará

Archivo - 8M.- El PSOE De Tenerife No Participará En La Lectura Del Manifiesto Del 8M En El Cabildo Por Falta "De Consenso" - PSOE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Tenerife ha anunciado este jueves que no participará en la lectura del manifiesto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres que se celebrará en el Cabildo de Tenerife, tras una "ruptura" del consenso en la elaboración del texto.

En una nota, la consejera insular y secretaria de Igualdad del PSOE de Tenerife, Priscila de León, ha denunciado que el documento que se pretende leer este viernes no es un manifiesto "consensuado" entre los grupos políticos, "lo habitual" en años anteriores, sino un texto impulsado por el grupo de gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular.

El partido advierte que no participará en un acto institucional basado en un documento que "evita" señalar los riesgos "reales" que afrontan los derechos de las mujeres. "Lo que se va a leer no es un manifiesto consensuado, es el fiel reflejo de una moción que tiene que ver con el diagnóstico de la situación, pero sin nombrar en ningún momento el peligro real que tenemos las mujeres de la isla de Tenerife y del mundo, que no es otro que el retroceso en materia de igualdad por la entrada de partidos de ultraderecha, como Vox".

La consejera socialista ha considerado que se trata de un texto realizado para "no molestar a Vox" en lugar de para "reivindicar" los derechos de las mujeres. Además, señalan, el documento habría sido elaborado "sin contar" con la formación socialista.

De León ha recordado que en el último pleno insular el PSOE presentó una moción con motivo del 8M y que Coalición Canaria y Partido Popular no solo "rechazaron buscar un acuerdo", sino que presentaron un texto alternativo sin consensuar con el PSOE.

"No participaremos en ese paripé", advierte la formación que, a su juicio, considera esta actitud responde a la estrategia de ambas formaciones de evitar cualquier posicionamiento que pueda "incomodar" a la ultraderecha. "El principal objetivo parece ser no molestar a Vox, partido con el que PP y CC gobiernan en distintos municipios de Tenerife, como Arona y Granadilla de Abona", han agregado.

La consejera socialista ha advertido, además, de cuando el "retroceso" en igualdad es "una amenaza real" cuando la ultraderecha entra en las instituciones. "Cuando la ultraderecha entra a gobernar, la respuesta de las instituciones es como la que hemos vivido estos días atrás en el Ayuntamiento de Arona", ha dicho.

En ese sentido, De León ha criticado la reacción del gobierno municipal de Arona ante el asesinato de un menor de diez años en un caso de violencia vicaria. "La respuesta del Ayuntamiento fue denominar este acontecimiento como un trágico suceso, obviando que se trata de un caso de violencia de género en su versión más cruel, la violencia vicaria".

Ante todo ello, el PSOE de Tenerife considera que no puede participar en la lectura de un texto institucional que evita denunciar "con claridad" los retrocesos en materia de igualdad y la "amenaza" que son los discursos negacionistas de la violencia machista.