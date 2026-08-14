Puerto de la Cruz se personará como acusación particular en la causa por los vertidos en Playa Jardín

Archivo - Playa Grande de Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, cerrada al baño - AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE LA CRUZ - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha anunciado este viernes que se personará como acusación particular en el procedimiento judicial abierto contra el exalcalde Marco González y que investiga las responsabilidades derivadas de actuaciones u omisiones vinculadas a la gestión de las zonas de baño de Playa Jardín.

En un comunicado, el alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, ha explicado que "el Ayuntamiento tiene la obligación de defender los intereses del municipio", así como "de colaborar para que se conozca con claridad qué ocurrió durante los años anteriores", por lo que la personación responde "exclusivamente al interés público".

"Queremos aportar información, esclarecer los hechos y actuar con absoluta transparencia", ha señalado.

Leopoldo Alfonso ha reiterado, asimismo, que la prioridad del Gobierno municipal es "encontrar soluciones, proteger a la ciudadanía y conseguir la reapertura de Playa Jardín con todas las garantías".

El anuncio coincide con el día de la reapertura de Playa Jardín, tras un episodio de contaminación fecal, después de que la Dirección del Área de Salud de Tenerife haya comunicado oficialmente al Ayuntamiento que el agua es apta y que, por tanto, puede levantarse la prohibición temporal adoptada como medida de protección de la salud.