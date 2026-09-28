Puerto de la Cruz (Tenerife) homenajea a Wolfgang Kiessling por su contribución a la transformación del turismo

El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, el vicepresidente del Grupo Loro Parque, Cristoph Kiessling --su padre estaba ausente por un viaje-- y la concejal de Turismo, Desirée Díaz - LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife) ha reconocido a Wolfgang Kiessling, presidente y fundador del Grupo Loro Parque, en el acto de clausura de la 'III Semana del Turismo', celebrado en el Complejo Turístico Costa Martiánez con motivo del Día Mundial del Turismo.

El galardón distingue la trayectoria de una figura clave en la historia turística de la ciudad y en la conservación de especies en Canarias, un acto en el que estuvieron presentes el alcalde de la ciudad, Leopoldo Afonso, y la concejal de Turismo, Desirée Díaz.

Junto a Kiessling, el Ayuntamiento reconoció también las trayectorias de María Rosa Hernández Hernández, directora del IES María Pérez Trujillo; Antonia Schweigel, directora de Viajes Canarias Europa en la provincia; el Grupo de Socorristas Guardavidas de Puerto de la Cruz; Ramón Michán Doña, vinculado a la historia hotelera y turística del municipio y César Sar, periodista, viajero y creador de 'El Turista'.

Kiessling, de 89 años, no pudo asistir porque se encuentra en Washington (Estados Unidos), donde acompaña a Global Humane en las actividades vinculadas al premio internacional que lleva su nombre.

Recogió el reconocimiento en su nombre su hijo y vicepresidente del Grupo Loro Parque, Christoph Kiessling, quien estuvo acompañado por la directora de Administración y el director de Relaciones Institucionales, Cybell Kiessling y Ricardo Fernández de la Puente, respectivamente.

En su intervención, Christoph Kiessling trasladó el agradecimiento de su padre y quiso compartir el premio con toda la plantilla, presente y pasada, y con los vecinos del municipio.

"Puerto de la Cruz es su casa desde hace más de medio siglo", subrayó, y recordó que Loro Parque nació aquí en 1972 y que su sede central sigue en la ciudad. "No hemos sido una multinacional que llegó de fuera somos una empresa canaria, nacida en este municipio", afirmó.

El vicepresidente del Grupo Loro Parque destacó que el crecimiento de la compañía debe traducirse en valor para la ciudad y no en una carga para sus vecinos.

Puso como ejemplos la producción de agua desalada propia, para no competir con el consumo de la red pública, y el autoabastecimiento energético con fuentes renovables.

Citó también el producto de cercanía en los restaurantes y fincas ecológicas del Grupo y la renovación del Hotel Botánico y apeló a "crecer juntos" en el futuro.

DE JARDÍN DE PAPAGAYOS A CENTRO DE CONSERVACIÓN MUNDIAL Loro Parque empezó en 1972 como un pequeño jardín de papagayos en el norte de Tenerife y hoy es uno de los centros de conservación más reconocidos del mundo.

En 1994 creó Loro Parque Fundación, que ha financiado más de 300 proyectos en todo el planeta con más de 30 millones de dólares y ha contribuido a salvar de la extinción a 18 especies.

El grupo se diversificó con el Hotel Botánico (1995), Siam Park (2008), elegido en diez ocasiones mejor parque acuático del mundo por TripAdvisor, y Poema del Mar (2017), en Las Palmas de Gran Canaria.

Christoph Kiessling recordó que, cada año, miles de niños de Puerto de la Cruz y de toda Canarias visitan Loro Parque a través de la Fundación y solo el último curso, el equipo de educación llegó a más de 42.000 escolares.

"Para mi padre, el turismo solo tiene sentido si deja una huella positiva en quienes viven en el destino, no solo en quienes lo visitan", trasladó.

Cerró su discurso con un compromiso, la puerta de Loro Parque seguirá abierta a la colaboración en iniciativas culturales, sociales y medioambientales del municipio, y el grupo seguirá reinvirtiendo en Puerto de la Cruz "para que continúe siendo el destino de excelencia que hoy se reconoce en todo el mundo".