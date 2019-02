El Puerto de La Luz registra la visita de 19.900 cruceristas el pasado fin de semana

Publicado 18/02/2019 17:04:36 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de La Luz, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, ha recibido a 19.900 cruceristas que han llegado a bordo de cinco cruceros en el fin de semana del 16 al 17 de febrero, siendo uno de los "más fuertes" de la temporada actual.

En concreto, el sábado, 16 de febrero, atracaron en el Puerto de La Luz los cruceros Marella Dream de Marella Cruises y el Zenith de Pulmantur Cruises, que efectuaron operaciones con 1.700 y 1.800 pasajeros aproximadamente, respectivamente. Además, el AIDANova realizó operaciones de embarque y desembarque de 6.000 cruceristas aproximadamente y prolongó su estancia por un periodo de 48 horas hasta el domingo, según informó la Autoridad Portuaria de Las Palmas en nota de prensa.

Asimismo, el domingo, 17 de febrero, arribaron al recinto grancanario el Mein Schiff 1 de TUI Cruises y AIDAStella de Aida Cruises, ambos para realizar operaciones de puerto base, con un movimiento total de 5.600 pasajeros y 4.800 cruceristas, respectivamente.

De este modo, el Puerto de La Luz volvió a demostrar la "excelente operatividad" de sus servicios, consolidándose como uno de los principales puertos de cruceros del Atlántico Medio, con una temporada en la se prevé registrar más de 600.000 cruceristas.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas prevé superar las cifras de cruceristas registradas este pasado fin de semana, los del 16 de marzo y el 6 de abril, con la llegada de cuatro cruceros en cada una de esas fechas. En concreto, para el sábado 16 de marzo se espera la llegada de los buques Marella Dream de Marella Cruises; AIDANova de Aida Cruises; Zenith de Pulmantur Cruises y Boudicca de Fred Olsen Cruise Lines Ltd; mientras que el sábado 6 de abril atracará Zenit; Marella Dream; AIDANova y Saga Pearl II de Saga Shipping Co Ltd.