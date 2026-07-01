El Puerto de Las Palmas reivindica su posicionamiento en cruceros con la celebración de la Seatrade Cruise Med 2026

El Puerto de Las Palmas acogerá en septiembre la Seatrade Cruise Med 2026 - CEDIDO POR APLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) ha reivindicado el posicionamiento internacional del Puerto de Las Palmas en la industria de los cruceros con motivo de la celebración, los próximos 16 y 17 de septiembre, de la Seatrade Cruise Med 2026, un encuentro que reunirá a más de 2.000 profesionales de más de 90 países.

En un comunicado, la institución portuaria ha señalado este miércoles que la elección de Las Palmas de Gran Canaria como sede responde a una trayectoria de crecimiento e inversiones que han reforzado la competitividad del puerto, que cerró 2025 con un "récord histórico" de 2.089.042 cruceristas, superando por primera vez la barrera de los dos millones de pasajeros en un solo año.

Al respecto, la presidenta de la APLP, Beatriz Calzada, ha afirmado que la celebración de la Seatrade Cruise Med "no llega por casualidad", sino que es fruto de años de trabajo para consolidar un puerto "competitivo, fiable y preparado para responder a las necesidades de la industria internacional de cruceros".

De igual modo, ha considerado que albergar este encuentro supone un reconocimiento al trabajo de toda la comunidad portuaria y confirma la posición de referencia del recinto en el sector.

NAVIERAS, PUERTOS Y OPERADORES

Por su parte, el evento se desarrollará en la nueva terminal de cruceros gestionada por Global Ports Canary Islands y reunirá a unos 220 representantes de compañías navieras, además de responsables de puertos, operadores y empresas especializadas, convirtiendo al Puerto de Las Palmas en uno de los principales centros mundiales de decisión de la industria de cruceros durante esas dos jornadas.

La Autoridad Portuaria ha destacado además la ubicación estratégica del puerto, situado en el cruce de las principales rutas marítimas entre Europa, África y América, así como su capacidad para atender a los mayores buques de crucero y ofrecer servicios especializados como logística, aprovisionamiento, reparaciones, bunkering y asistencia técnica.

También ha puesto en valor la estrategia desarrollada en los últimos años basada en la modernización de las instalaciones, la mejora de los servicios, la innovación y la sostenibilidad, una apuesta que, según ha indicado, se ha reforzado con la puesta en marcha de la terminal Las Palmas Cruise Port, de unos 14.000 metros cuadrados y con capacidad para operar hasta cuatro buques de forma simultánea. Esta infraestructura será el escenario de la Seatrade Cruise Med 2026.

Finalmente, Calzada ha asegurado que la cita permitirá mostrar a los principales responsables de la industria internacional "todo lo que el Puerto de Las Palmas puede ofrecer", tanto en infraestructuras y capacidad operativa como en la experiencia y profesionalidad de su comunidad portuaria.