Los puertos canarios registran casi 6 millones de movimientos pasajeros en 2025

Los puertos canarios registran casi 6 millones de pasajeros en 2025, una media de 15.840 al día - PUERTOS CANARIOS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Puertos Canarios cerró 2025 con 5.781.622 movimientos de pasajeros, una cifra que supone una media de 15.840 al día y que confirmaría el papel de estas infraestructuras "clave" para la conectividad interinsular y la actividad social y económica de los municipios costeros en Canarias.

Del total anual, 5.476.547 movimientos correspondieron a líneas regulares, que crecieron un 3,2% respecto a 2024 y concentraron el 94,7% del tráfico. Los restantes 305.075 movimientos se registraron en otros servicios no regulares, según informa el ente público en una nota de prensa.

Los seis puertos con mayor actividad --Agaete, Corralejo, Playa Blanca, Morro Jable, Caleta de Sebo y Órzola-- reunieron , asimismo, el 96,8% del movimiento de pasajeros de 2025. De hecho, solo Agaete, Corralejo y Playa Blanca concentraron el 63,8% del total.

LAS CIFRAS

En concreto, el balance certifica que el Puerto de Agaete (Gran Canaria registró 1.256.140 movimientos, un 6,6% más respecto a 2024); el Puerto de Corralejo (Fuerteventura), 1.247.953 movimientos; el Puerto de Playa Blanca (Lanzarote), 1.183.241 movimientos; el Puerto de Morro Jable (Fuerteventura), 743.956 movimientos, y la conexión con La Graciosa --Caleta de Sebo (La Graciosa) y Órzola (Lanzarote)-- sumaron 1.162.460 movimientos entre ambos puertos.

En los dos primeros meses de 2026, los puertos autonómicos registraron 743.067 movimientos de pasajeros, frente a los 782.198 del mismo periodo de 2025, es decir, un 5% menos que el año anterior. El tráfico de líneas regulares supuso 705.697 movimientos.

Agaete habría iniciado el año al alza con 169.798 movimientos, lo que supone un 5,2% respecto a enero y febrero de 2025. Los puertos de Playa Blanca (Lanzarote) y Corralejo (Fuerteventura) sumaron 356.296 movimientos en enero y febrero. En la conexión Lanzarote-La Graciosa se registraron, por su parte, 117.786 movimientos en el periodo.