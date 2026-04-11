Qadri (PP de Canarias) ve a Torres "nervioso" con el inicio del juicio a "sus amigos corruptos"

El vicesecretario de Organización y Comunicación del Partido Popular de Canarias, Jacob Qadri - CEDIDO POR PP DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización y Comunicación del PP de Canarias, Jacob Qadri, ha afirmado que ve "nervioso" al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con el inicio del juicio a "sus amigos corruptos".

Así lo ha indicado el popular en un comunicado después de que el socialista acusara al vicepresidente del Gobierno regional y presidente del PP canario de "esconderse" con su agenda en Bruselas para no valorar que las CCAA populares menos Ceuta y Canarias no se presentaran a la conferencia sectorial de Infancia.

"El subconsciente le ha jugado una mala pasada a Torres, ya que acusa a otros de esconderse mientras él se oculta usando sus privilegios como ministro para no dar la cara frente a Ábalos y Koldo en el Tribunal Supremo", dijo Qadri.

Para el popular, este tipo de declaraciones "fuera de tono" del ministro se deben "al nerviosismo que le genera el inicio del juicio contra algunos de sus amigos, o ex amigos, corruptos", ya que verles sentados en el banquillo de los acusados "no debe ser nada fácil para él".

"Y es humano que le afecte, dado que todos conocemos los mensajes y la cercanía que compartían en tiempos no muy lejanos", matizó para incidir en que Torres ha usado sus privilegios para evitar comparecer ante el Tribunal Supremo porque "ningún canario podría declarar por escrito en un juicio de estas características, pero el ministro tiene ciertos privilegios y los ha sabido aprovechar".

Qadri recordó también que el juicio por el caso Mascarillas tiene a Canarias como escenario protagonista, ya que el entonces presidente regional y su gobierno "abrieron las puertas de las islas a esta trama socialista", que se enriqueció con el dinero de todos los canarios mientras "amenazaba con represalias a funcionarias que solo hacían bien su trabajo".

"Es una lástima que no plantara cara a su partido cuando era presidente de Canarias y le pusiera una alfombra roja a Ábalos y Koldo. Tampoco demostró mucha competencia cuando ejerció de padrino político del Tito Berni, al que incorporó a su gobierno y, más tarde, llevó al Congreso. Como si hubiera pocas dudas sobre su criterio, sustituyó al Tito Berni por su propio sobrino. Ambos se han sentado también en el banquillo de los acusados por corrupción", aseveró el popular.

Finalmente, el responsable de Organización y Comunicación del PP regional ha recomendado a Torres que "se tranquilice para no parecer un ministro obsesionado con presentarse a las elecciones otra vez en Canarias, sin que su partido lo haya designado y sin dedicar un minuto a su labor ministerial ni al interés del país".

"Le recomendamos tranquilidad y paciencia. Vienen tiempos difíciles para Ángel Víctor Torres. El agua de tila y la valeriana ayudan mucho, y también que vaya buscando a alguien que le haga un rezado, porque todo apunta a que se le va a virar el buche", concluyó.