Queda desierta la adjudicación de la planta de residuos del Complejo Ambiental de Tenerife

CC-PNC cree que es un "varapalo" para Pedro Martín y los ecologistas instan a aplicar el PTEOR de 2009

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La UTE Arico Green Gass finalmente no será la adjudicataria de la nueva planta de residuos del Complejo Ambiental de Tenerife --que pretendía tratar casi 130.000 toneladas anuales-- dado que no ha cumplido con los requisitos técnicos ni económicos previstos por el Cabildo.

El consejero de Transición Ecológica, Javier Rodríguez, ha informado de que las necesidades en cuanto a la gestión de residuos son notables en esta isla y es una mala noticia la declaración de desierta de este proceso, porque retrasará la puesta en marcha del cambio de paradigma de gestión de los residuos de la isla que tanto se ha buscado".

Sin embargo, ha señalado, "el Cabildo es y será celosamente riguroso en los procesos de licitación y adjudicación que se convoquen y por ello si las propuestas no cumplen se desestimarán como marca la ley".

A ello ha añadido que la licitación de la parcela AG2 cumplía con las directrices del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) y del Plan Territorial Especial de Ordenación de los Residuos (PTEOR), e indicó que la desestimación de la propuesta se debe a temas estrictamente administrativos.

Rodríguez Medina ha insistido en que "el esfuerzo que este equipo de gobierno está haciendo para dar solución a necesidades de gran envergadura, como son la gestión de los residuos y el tratamiento adecuado de las aguas residuales, con inversiones y acciones de calado que permitirán dar un vuelco a la situación que arrastra la isla desde hace décadas".

El grupo de CC-PNC en el Cabildo ha destacado que "es una buena noticia que no se quemen los residuos y lo que tiene que hacer el Cabildo es apostar por el compostaje, tal y como recoge el Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos".

Así, señala en una nota que la no adjudicación de la planta "es un fracaso de Pedro Martín y del PSOE" y apunta que el informe del servicio técnico de Desarrollo Sostenible del Cabildo recoge que la documentación presentada por las tres empresas que forman la UTE "no acredita, respecto de ninguna de ellas, su condición de gestoras de residuos para llevar a cabo operaciones de valorización en una instalación, no cumpliéndose con el requisito de habilitación empresarial o profesional requerido para participar en la licitación".

Para CC-PNC, "estamos ante un auténtico varapalo para Pedro Martín, que ha vendido la incineradora como la gran solución a los residuos".

Al respecto, la formación nacionalista señala que en enero de este año se celebró un pleno extraordinario --a petición nacionalista-- en el que se aprobó por mayoría la paralización del proceso.

"El PSOE incumplió el acuerdo y siguió adelante con su idea de instalarla y ahora ha visto frustrada su intención porque la empresa no cumple los requisitos, ya que no son gestores de residuos", apuntan.

UNA OPORTUNIDAD PARA RETOMAR EL CONSENSO

Ahora, cree que esta paralización "es una oportunidad para retomar el consenso político y social que había en el mandato pasado para impulsar el reciclaje y eso pasa por la instalación de las plantas de compostaje para transformar la materia orgánica en un recurso sostenible".

Según los nacionalistas, "el PSOE está yendo en contra de la voluntad mayoritaria de la sociedad, ya que ni en el Cabildo ni en el Ayuntamiento de Arico ni las asociaciones ecologistas estaban de acuerdo con la instalación de esa infraestructura que en último término iba a quemar el gas".

Al respecto, recuerda que la normativa europea de la gestión de residuos la normativa dice que hay que reducir, reutilizar, reciclar, valorizar y enterrar.

"Aquí se habían saltado los tres primeros pasos y querían ir directamente a la valorización de los residuos. Esperemos que recapaciten y apuesten por el compostaje, tal y como indica el PTEOR", comentan.

El colectivo 'noincineracióntenerife' destaca, por su parte, que este mandato "se ha ido a la basura" tras dos años de trabajo en los que el Cabildo, finalmente, se ha dado cuenta de que Arico Green Gass no estaba acreditada como gestora autorizada de residuos.

Por ello, aseguran que "no habrá biometanización y hasta los lodos de depuradora seguirán provocando un grave problema sanitario en ese vertedero en contra de la legislación comunitaria y española por un largo tiempo".

En esa línea indican la biometanización "no era nada que fuera a aportar grandes soluciones" pero "siempre es mejor que nada y se lleva haciendo en Gran Canaria hace al menos veinte años".

"Pues ahora aquí ni eso", agregan, básicamente por el "empecinamiento político" en buscar cualquier "salida" que no sea la de implementar el Plan de Residuos (PTEOR) que se aprobó en 2009 por unanimidad del pleno del Cabildo y con un "amplio" consenso social.

"Tremenda la que se nos viene encima en un asunto en el que avanzamos, o retrocedemos mejor dicho, como pollos sin cabeza en manos de políticos faltos de visión y sin ambición alguna para dar la vuelta a este caos en la única vía posible, el PTEOR caducado desde 2016 pero que ahí sigue como única referencia viable", detallan.