Quedan 3 vuelos para completar la evacuación de pasajeros del MV Hondius afectados por el brote de hantavirus

Policías nacionales y operarios vestidos con monos EPI y mascarillas coordinan a los viajeros evacuados del crucero MV Hondius, en el aeropuerto de Tenerife Sur, a 10 de mayo de 2026, en Tenerife, Islas Canarias (España). - Álex Rosa

GRANADILLA (TENERIFE), 10 May. (EUROPA PRESS) -

El operativo de evacuación de los pasajeros y tripulantes del 'MV Hondius', fondeado en el puerto industrial de Granadilla, ha proseguido en las últimas horas con los vuelos realizados a Irlanda y Turquía y actualmente solo restan otros tres.

Faltarían para completar el dispositivo los vuelos dirigidos a Estados Unidos, Australia y un vuelo adicional en dirección a Países Bajos, este último con ciudadanos de países que no pudieron fletar un avión por su cuenta, según han explicado fuentes del Ministerio de Sanidad.

Tras los pasajeros españoles, que fueron los primeros en abandonar el barco y ya llegaron a Madrid, han seguido los nacionales de Francia, Países Bajos, Reino Unido, Canadá, Irlanda y Turquía, en este orden.

Todos los pasajeros (147), menos un ciudadano francés que habría presentado síntomas durante el vuelo, y la tripulación se encuentra asintomática tras la primera evaluación médica a bordo en forma de encuestas epidemiológicas, y en el caso de los españoles, se les están realizando pruebas PCR a su llegada al Hospital Gómez Ulla.